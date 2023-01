Rosso se mobilise pour la visite du président de la République.

La ville de Rosso accueillera le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El- Ghazouani. À vrai dire, elle lui doit un tel accueil. Suivez-moi !

Les Rossossois attendent avec impatience la visite du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, à Trarza, où se tiendra pour la première fois le Conseil des ministres au siège de l’Institut supérieur agricole en signe de soutien à l’agriculture.

Le président de la République a porté une attention particulière à cette wilaya, faisant de Rosso un pôle de développement agricole.

Pour rappel, le pôle incarne une de ses promesses, dont il a parlé plus d’une fois et en gras dans son projet électoral.

La volonté d’atteindre l’autosuffisance agricole reflète la véritable indépendance du pays.

L’agriculture est un levier important de développement et la base de l’essor d’un pays, sans l’étape agricole, il n’y aura pas de relance.

Cet intérêt s’est reflété dans le programme « Mes priorités » et dans les efforts continus du gouvernement de Mohamed Ould Bilal Messoud pour promouvoir l’industrie.

AOB