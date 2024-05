Mauritanie: Communiqué du Conseil des Ministres 02 mai 2024

Le Conseil des Ministres s’est réuni le jeudi 02 mai 2024, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Le Conseil a examiné et adopté les projets de décrets suivants :

‐ Projet de décret portant nomination d’un membre au Conseil Economique, Social et Environnemental.

‐ Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier des Spécialités de Nouadhibou.

‐ Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d’Administration de la Société Mauritanienne des Industries de Raffinage (SOMIR).

‐ Projet de décret organisant le recensement général de l’élevage et portant création des structures responsables.

Ce projet de décret s’inscrit dans le cadre de la convention signée en octobre 2021 entre le Ministère de l’Elevage et le Ministère de l’Économie et du Développement Durable en vue de réaliser le premier recensement général de l’élevage, comme l’a indiqué l’Agence Nationale de la Statistique et de l’Analyse Démographique et Economique s’est vu confier la préparation technique du processus conformément aux règles et normes internationales en la matière, en tenant compte des particularités mauritaniennes.

Ce projet présente les objectifs généraux du Recensement Général de l’Elevage, qui sont de collecter suffisamment de données sur l’élevage et la production animale pour concevoir, mettre en œuvre et suivre les politiques et programmes de développement du secteur pastoral. Ce projet représente le lancement effectif du projet Recensement Général de l’Elevage. Il comprend également des structures qui assurent le suivi, la supervision et la mise en œuvre.

‐ Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d’Administration de l’Agence d’Exécution et de suivi des Projets (ANESP).

‐ Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d’Administration de la Société des Aéroports de Mauritanie (SAM-SEM).

‐ Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d’Administration du Centre de Protection et d’Intégration Sociale des Enfants.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.

La Ministre Secrétariat Générale du Gouvernement a présenté une communication relative au suivi de l’état d’avancement des grands projets pour le mois d’avril 2024.

Cette communication a informé le Gouvernement sur la situation des projets au terme du mois d’avril, dont les résultats reflètent l’efficacité des mesures prises pour lever les obstacles qui pesaient sur l’exécution des projets et favoriser de meilleures performances.

En effet, au cours du mois d’avril, le portefeuille comprenait 124 projets contre 123 projets en mars d’une part, et une augmentation du nombre de projets achevés, de 23 en mars à 24 en avril d’autre part.

Le Ministre Délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, chargé des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.

Enfin, le Conseil a pris la mesure individuelle suivante :

Ministère des Finances

Administration Centrale

Direction Générale des Impôts

Direction des Entités Publiques

Directeur : Hamady Ould HADOU, Inspecteur de Cadastre et des Impôts précédemment chef département du contrôle fiscal au Projet Gazier Grand Tortue Ahmeyim.