Contribution: Élevons le débat présidentiel !

*Élevons le débat présidentiel !*

Je souhaite que les prochaines élections présidentielles dans notre pays élèvent le niveau du débat politique et permettent au meilleur candidat de l’emporter.

Il est clair que je suis de près la scène politique de la Mauritanie et que j’ai des idées sur ce que je pense être le meilleur pour le pays.

il est important pour une démocratie en santé d’avoir des discussions constructives et des choix éclairés. Que la Mauritanie prospère et que des leaders capables et responsables émergent pour guider le pays vers un avenir meilleur.

Chers compatriotes Mauritaniens je souhaite des élections présidentielles de haut niveau en Mauritanie, favorisant des débats politiques constructifs et permettant au meilleur candidat de l’emporter. Je vous livre ici et maintenant quelques points clés à retenir pour des élections démocratiques et prospères en juin 2024.

Encourager des discussions politiques constructives et des choix éclairés pour renforcer la démocratie.

Favoriser l’émergence de leaders capables et responsables pour guider le pays vers un avenir meilleur.

Souhaiter la prospérité de la Mauritanie et le bien-être de tous ses citoyens.

Espérer que les élections présidentielles de juin 2924 contribueront à l’avancement et au développement du pays dans l’intérêt de tous.

Que ces élections présidentielles soient l’occasion pour la Mauritanie de progresser vers un avenir plus prometteur et équitable pour tous ses citoyens. Que la démocratie et la prospérité soient au rendez-vous.

Que dieu bénisse la Mauritanie et tous les citoyens mauritaniens.

Abdoulaziz DEME

Le 02 Mai 2024