Moov Mauritel adresse ses vives félicitations au Président de la République:

À l’occasion de la brillante élection de Son Excellence Mohamed Ould CHEIKH EL GHAZOUANI, Président de la République, à la tête de l’Union Africaine, Moov Mauritel adresse ses vives félicitations à son excellence Monsieur le Président de la République, au Gouvernement et au Peuple Mauritanien.

Cette élection confirme, encore une fois, la place de choix qu’occupe la Mauritanie sur la scène Africaine et internationale et constitue la preuve de la reconnaissance internationale de la Sagesse et la clairvoyance du Président de la République.