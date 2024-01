Merrci au peuple Mauritanien et aux mourabitounes

C’est merveilleux de voir vos soutiens passionnés envers Yassine et l’équipe nationale exprimons notre solidarité et notre passion pour le football mauritanien.

Il est important de montrer notre soutien et notre solidarité envers les joueurs, en reconnaissant que les erreurs font partie du jeu et que la véritable intention et l’effort comptent.

Soulignons l’importance de l’unité nationale et de la fierté envers l’équipe nationale de football, en mettant en avant le fait que le sport peut rassembler les gens au-delà de leurs différences. Exprimons notre confiance en l’avenir de l’équipe et du football mauritanien, en mettant en avant les progrès réalisés et en encourageant la persévérance et le travail acharné pour atteindre de nouveaux succès.

Nous Exprimons notre reconnaissance envers les joueurs, le staff et la fédération pour leurs efforts et leur détermination a hisser le football mauritanien au plus haut niveau. Merci, merci au peuple Mauritanien et aux mourabitounes.

Abdoulaziz DEME