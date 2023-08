L’Union africaine ne soutiendra pas l’intervention de la CEDEAO au Niger.

La junte militaire au Niger a consolidé le soutien national et régional. Pendant ce temps, la CEDEAO est en proie à la désunion et à l’opposition intérieure après avoir menacé d’intervenir militairement pour rétablir Mohamed Bazoum deposé et soutenu par la France et les États-Unis.

L’Union africaine (UA) a déclaré mercredi 16 août qu’elle ne soutiendrait pas l’intervention militaire que la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) envisage, avec le soutien de la France et des États-Unis, pour rétablir Mohamed Bazoum évincé à la présidence du Niger. Bazoum a été déposé lors d’un coup d’État populaire le 26 juillet.

10 jours après l’expiration du délai donné par la CEDEAO au gouvernement militaire nigérien pour restaurer Bazoum, le bloc sous-régional est en proie à des désaccords internes et à des oppositions internes dans ses États membres.

Après que les chefs d’État de la CEDEAO ont ordonné le 10 août “le déploiement de la Force en attente de la CEDEAO” et ordonné “aux Chefs d’État-major de la Défense de l’activer immédiatement”, les chefs devaient se réunir le 12 août pour mettre les roues en mouvement.

Cependant, pour des « raisons techniques », la réunion a été reportée, initialement pour une durée indéterminée. Dans l’intervalle, le Cap Vert, membre de la CEDEAO, a refusé de soutenir l’intervention militaire, dont son président Jose Maria Neves a déclaré à l’AFP qu’elle ne ferait qu’empirer la situation, transformant la région en une zone explosive.”

La CEDEAO a annoncé plus tard mardi que les chefs d’État-major de ses États membres se réuniraient jeudi et vendredi à Accra, la capitale du Ghana, pour élaborer de plus amples détails sur le déploiement des troupes.

Les députés ghanéens s’opposent au déploiement de ses troupes

Avant cette réunion, un rassemblement anti-guerre a été signalé le lundi 14 août dans la ville ghanéenne de Takoradi. Avertissant le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, de ne pas entraîner le pays dans une « confrontation géopolitique par procuration », les députés de l’opposition se sont opposés au déploiement de troupes ghanéennes dans le cadre de l’effort de la CEDEAO.

« Le déploiement militaire sera la goutte d’eau qui fera déborder le vase de la stabilité dans de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest. Cela pourrait provoquer des mutineries et accélérer, plutôt qu’arrêter, la vague de coups d’État que connaît la région”, avait précédemment averti le Mouvement socialiste du Ghana (SMG).

Si Akufo-Addo continue à envoyer des troupes ghanéennes, le Mouvement syndical ghanéen (GUM), le troisième plus grand parti du pays, “soutiendra une manifestation très sérieuse dans le pays”, a averti mardi son fondateur Christian Kwabena Andrews.

Samuel Okudzeto Ablakwa, député du plus grand parti d’opposition Congrès démocratique National (NDC) et membre de haut rang de la Commission des Affaires étrangères du Parlement a jugé “le refus d’Akufo-Addo de soumettre sa politique nigérienne au Parlement” comme “le plus antidémocratique. »Sa déclaration a ajouté “ » Les dirigeants ouest-africains qui prétendent faire la leçon au Niger sur la démocratie doivent être vus en train de montrer l’exemple chez eux.”

Le NDC ayant le même nombre de sièges au Parlement que le Nouveau Parti patriotique (NPP) au pouvoir, Akufo-Addo pourrait avoir du mal à obtenir l’approbation parlementaire pour déployer des troupes ghanéennes.

Le président de la CEDEAO incapable d’obtenir le soutien du sénat de son propre pays

Le Sénat nigérian a refusé plus tôt ce mois-ci de soutenir le plan du président Bola Tinubu de déployer des troupes. Le Nigéria est le pays le plus peuplé d’Afrique et sa plus grande économie, représentant environ 67% du PIB de la CEDEAO. Il possède également la plus grande armée du bloc.

Le meurtre de 23 militaires le 14 août dans une embuscade tendue par des terroristes dans l’État nigérian du Niger est un autre rappel de la pertinence de l’avertissement des sénateurs selon lequel l’armée nigériane “est très mal équipée et n’est préparée à aucune guerre.”

Dans ces circonstances, avaient-ils soutenu, “le gouvernement fédéral devrait se concentrer sur la résolution des menaces de Boko Haram, du banditisme et de l’ESN/IPOB instead au lieu d’envisager d’entrer en guerre dans un pays étranger.”

Néanmoins, la CEDEAO a persisté à menacer d’intervenir militairement au Niger, même si Tinubu, qui en est le président actuel, n’est pas en mesure d’obtenir le soutien de son propre sénat pour une telle intervention.

Agitant ensemble des drapeaux du Nigeria et du Niger, des manifestants anti-guerre, qui sont descendus dans les rues samedi dans l’État nigérian de Kano, à la frontière avec le Niger, ont scandé: “Les Nigériens sont nos frères; les Nigériens sont aussi notre famille. »Ils ont dénoncé les plans d’agression contre leur voisin du Nord comme “un complot des forces occidentales.”

Le Sénégal et le Bénin ont engagé un nombre indéterminé de troupes pour l’invasion de la CEDEAO. La Sierra Leone se joint également à la mêlée, dont le président Julius Bio est confronté à une crise de légitimité nationale après avoir conservé le pouvoir en juin de cette année lors d’une élection violente, dont la crédibilité des résultats est largement contestée par les observateurs nationaux, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l’UE.

La Côte d’Ivoire a engagé 850 à 1 100 soldats. “Ce coup d’État n’est pas acceptable”, soutient son président Alassane Ouattara, arrivé au pouvoir en 2011 à la faveur d’une offensive militaire soutenue par les États-Unis et la France contre le président sortant au profit duquel Ouattara avait officiellement perdu une élection contestée.

Le Libéria, ainsi que la Gambie — où la CEDEAO était déjà intervenue en 2017 — sont assis sur la clôture, indécis encore sur l’envoi ou non de troupes.

Les bailleurs de fonds de la CEDEAO, la France et les États-Unis, en désaccord

Le fait que de forts désaccords font également surface entre ses principaux bailleurs de fonds — l’ancien colonisateur du Niger, la France, qui compte jusqu’à 1 500 soldats dans le pays, et les États-Unis, avec 1 100 soldats supplémentaires dans deux bases, est un autre facteur d’abrutissement du bloc.

Plus désireuse d’une action militaire, la France serait opposée à la ligne américaine consistant à poursuivre les négociations et ne serait pas disposée à accepter autre chose que la réintégration de son proche allié Bazoum.

Jean-Luc Mélenchon, ancien membre de l’Assemblée nationale française et chef de la France Insoumise, a qualifié le soutien français à l’action militaire de la CEDEAO d’ “amateurisme irresponsable ». Il a insisté sur le fait que “la France ne doit pas s’engager dans une expédition militaire contre” la décision de l’UA qui s’y oppose.

Alors que cette coalition fracturée contre le Niger vacille après avoir ordonné le “déploiement de la Force en attente de la CEDEAO”, le Niger a reçu un soutien ferme du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. Tous trois ont été suspendus et sanctionnés par la CEDEAO après des coups d’État similaires soutenus par le peuple, soutenus par des mouvements de masse anti-français.

Le Mali et le Burkina Faso, dont les gouvernements militaires populaires ont ordonné avec succès le retrait des troupes françaises, ont déclaré que leurs forces militaires viendraient à la défense du Niger, traitant toute attaque contre lui comme une attaque également contre eux.

La junte militaire nigérienne au pouvoir consolide son soutien interne

Entre-temps, le gouvernement militaire nigérien, le Conseil national pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), qui a ordonné le retrait des troupes françaises peu après le coup d’État contre Bazoum, a consolidé son soutien au niveau national.

Alors que la France a refusé de se retirer du Niger, arguant qu’elle ne reconnaît que l’autorité de Bazoum, des milliers de Nigériens ont manifesté devant sa base militaire dans la capitale Niamey la semaine dernière.

Lundi, le CNSP a annoncé que Bazoum serait jugé pour « haute trahison » pour avoir invité des puissances étrangères à envahir le Niger. Le lendemain, Abdoulaye Seydou, chef du mouvement M62 qui menait les manifestations exigeant le retrait des troupes françaises et étrangères du pays, a été libéré de prison.

Le régime de Bazoum, qui réprimait le mouvement anti-français, avait arrêté Seydou en janvier dans ce que Frontline Defenders considérait comme une » détention arbitraire directly directement liée à son travail pacifique et légitime en faveur des droits humains.”

Depuis le coup d’État contre Bazoum, des dizaines de milliers de personnes ont participé à des manifestations et rassemblements soutenant le CNSP contre la France et Bazoum, qu’ils perçoivent comme la marionnette de l’ancien colonisateur.

La déclaration publiée par l’Assemblée Populaire Internationale (API) appelant au « retrait immédiat des bases militaires étrangères du Niger et d’autres pays africains » a été signée par des organisations de la région telles que le Parti Communiste du Bénin, l’Union Nigériane des Professionnels Paramédicaux, le Mouvement Socialiste du Ghana, le Parti Communiste Révolutionnaire de Côte d’Ivoire,Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, la Confédération Libre des Travailleurs de la Mauritanie, Workers Democratic Way, Le Collectif des Défenseurs Sahraouis des Droits de l’Homme au Sahara Occidental, Parti Communiste Jordanien, Union des Syndicats Irakiens, Parti de la Coalition Socialiste Populaire, Fédération des Conseils et Syndicats Ouvriers, Parti des Travailleurs Tunisiens, Parti du Peuple Palestinien et Mouvement We Can en Mauritanie.

Avec agences