Point d’ancrage de la stabilité recherchée: le ministre du Développement Schulze dans la région du Sahel

Le voyage du ministre du Développement Schulze au Sahel est éclipsé par le putsch au Niger. La question se pose de savoir dans quelle mesure cette région est encore stable et quel rôle joue l’aide au développement. Schulze est clairement prudent lors de sa visite en Mauritanie.

Nouakchott. Non, elle ne répétera pas cette erreur : la ministre du Développement Svenja Schulze se tient dans la cohue du port de pêche de Nouakchott et se fait demander par des journalistes accompagnateurs si la Mauritanie est le nouveau « point d’ancrage de la stabilité » dans la zone sahélienne en crise. Pendant longtemps, le gouvernement fédéral a attribué ce rôle au Niger supposément stable, jusqu’à ce que l’armée locale renverse du jour au lendemain le gouvernement démocratiquement élu. Alors maintenant la Mauritanie comme une sorte de successeur du Niger – après tout, le dernier pays de la région centrale du Sahel avec un gouvernement démocratique ? Schulze est évasif : Selon le politicien du SPD, la zone du Sahel est une région très instable. Il est d’autant plus important de faire preuve de présence maintenant et d’élargir les offres d’aide.

C’était en fait censé être un voyage normal d’un ministre du développement dans les pays partenaires allemands en Afrique – avec quelques entretiens politiques et, surtout, des visites de projets, où il y avait toujours beaucoup de folklore à l’ordre du jour. Mais le coup d’État au Niger qui a pris le gouvernement allemand complètement par surprise, a redéfini les priorités. La rencontre avec les représentants du gouvernement mauritanien porte désormais sur la recherche d’une solution pacifique au conflit nigérien. La Mauritanie joue un certain rôle là-dedans, après tout, le pays préside actuellement l’association G5 des États du Sahel – bien que sa capacité de fonctionnement soit complètement ouverte. Niger, Mali, Burkina Faso et Tchad : les forces militaires ont pris le pouvoir partout.

La Mauritanie fait beaucoup de choses bien

La Mauritanie, après tout l’un des pays les plus pauvres du monde, basculera-t-elle ensuite ? « Nous sommes un pays stable avec une culture démocratique bien établie », a assuré le ministre de l’Economie Abdessalam Saleh après une rencontre avec Schulze. En fait, le gouvernement fait apparemment beaucoup de bonnes choses : il a réussi à faire en sorte que les nombreux groupes ethniques qui y vivent vivent ensemble en grande partie pacifiquement. Contrairement aux pays voisins, les groupes terroristes islamistes n’ont pas réussi à s’implanter. Le pays avec ses 4,6 millions d’habitants a un système social – modeste mais fonctionnel. Et le gouvernement traite équitablement les quelque 100 000 réfugiés dans le pays, ce qui contribue à la paix. Ils sont autorisés à travailler et ont accès aux prestations sociales.

« On ne se sent pas comme des gens de seconde classe, on est bien traités ici », confirme une femme dans un bureau d’enregistrement du HCR, l’agence onusienne pour les réfugiés, soutenue par l’Allemagne. Elle a fui en Mauritanie il y a quelques années pour échapper à la guerre civile en République centrafricaine et vit depuis dans le camp de M’bera à la frontière malienne. La scolarisation des enfants est gratuite, tout comme les soins médicaux, précise-t-elle dans un entretien avec le ministre.

Mais il y a aussi des plaintes : faute d’argent, le HCR a dû annuler des programmes de formation professionnelle, rapporte un autre réfugié. Et Mohamed Malha, un Touarek qui a fui le Mali, critique le fait que le gouvernement exige des réfugiés qu’ils obtiennent des papiers d’enregistrement des pays d’origine pour les enfants nés en Mauritanie, ce qui serait impossible. Mais il loue aussi : « Ici on donne de l’espoir à des gens qui n’en avaient plus. »

Refroidisseurs et moteurs confisqués

L’Allemagne aide également l’économie depuis des années. L’un des projets consiste à soutenir la pêche sur le littoral du pays, particulièrement poissonneux. Lalla Souleymane a fièrement présenté son stand de vente au ministre Schulze : une glacière dans laquelle le poisson reposait sur de la glace – tout sauf normal dans de nombreux pays africains. Les bateaux de pêche étaient également équipés de telles caisses. Le problème jusqu’à présent : avec la chaleur, le poisson devient rapidement immangeable et ne peut être transformé qu’en aliments pour animaux.

Mais cela n’apporte guère de revenus aux pêcheurs et c’est une situation intolérable dans un pays où la faim sévit, rapporte la responsable du projet Verena Stiebing de l’organisation fédérale de développement GIZ. Avec le soutien allemand, la garde côtière a également été élargie, qui surveille le respect des périodes de protection et des quotas de pêche pour préserver les stocks de poissons. Il semble que cela va fonctionner : à la base des garde-côtes, Schulze passe devant des dizaines de moteurs hors-bord qui ont été confisqués.

L’aide au développement crée-t-elle la stabilité et la paix ? Le ministre, qui vient de prendre la présidence de la soi-disant Alliance du Sahel – une association de pays donateurs – est prudent : créer des emplois avec un soutien extérieur, lutter contre la faim et consolider les structures démocratiques – ce sont tous des éléments très importants. « Cela nous permet de stabiliser les régions. Cela fonctionne dans de nombreux cas, mais cela ne fonctionne pas toujours.

