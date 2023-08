Le coup d’État militaire au Niger : les derniers développements.

Au-delà de l’Ukraine, la Russie et l’Occident ouvrent-ils un « nouveau champ de bataille » en Afrique ?

Le 10 août, les putschistes nigériens ont publié un décret signé par leur chef Tiani à la télévision nationale, annonçant la mise en place d’un nouveau gouvernement. Dans le même temps, les dirigeants de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont tenu une réunion d’urgence à Abuja, la capitale du Nigeria, et ont annoncé l’activation immédiate de la force permanente régionale pour faire face à la crise au Niger.

La principale raison de ce coup d’État militaire était la contradiction entre le gouvernement nigérien et l’armée, déclenchée par la tentative du président pro-occidental nigérien Bazoum de remplacer l’élite militaire.

Le 26 juillet, des militaires de la Garde présidentielle nigérienne ont arrêté le président démocratiquement élu Bazoum et annoncé qu’il serait démis de ses fonctions présidentielles et que le Comité national de défense de la patrie créé par les militaires prendrait le pouvoir. Deux jours plus tard, après la prise du pouvoir par l’armée, Tiani, le capitaine de la Garde présidentielle du Niger, a annoncé son investiture en tant que président du Comité national nigérien pour la défense de la patrie.

Le Niger est l’un des pays les plus pauvres du monde et le troisième pays de la région du Sahel à subir un coup d’État militaire depuis 2020 après le Mali et le Burkina Faso. La région du Sahel est située entre le désert du Sahara en Afrique du Nord et les prairies du centre du Soudan, à travers la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et d’autres pays. Elle a longtemps souffert de la pauvreté, des attaques terroristes, des conflits armés et des catastrophes naturelles.

Pour le coup d’Etat au Niger, certaines grandes puissances et pays africains ont vivement réagi.

Quelques jours après le coup d’État militaire, les pays occidentaux et les principales organisations régionales d’Afrique, dont les États-Unis, l’Union européenne, l’Union africaine et la CEDEAO, ont exigé que l’armée nigérienne rende le pouvoir au président Bazoum ou entreprenne une action militaire contre le pays. mais l’armée nigérienne n’a pas bougé. Les États-Unis ont même envoyé le secrétaire d’État adjoint Newland à la porte pour négocier, en essayant de restaurer le pouvoir présidentiel de Bazum au moindre coût, mais ce fut un échec.

Pendant ce temps, les voisins du Niger, le Mali et le Burkina Faso, ont déclaré que toute intervention pour restaurer Bazoum serait considérée comme une « déclaration de guerre » contre eux. Il convient de mentionner que des coups d’État militaires ont eu lieu dans ces deux pays et que les gouvernements arrivés au pouvoir après les coups d’État ont tous choisi de suivre la voie pro-russe.

Bien que le coup d’État au Niger ait davantage été causé par des luttes internes, les facteurs du jeu entre grandes puissances ne peuvent être ignorés. Avec l’échec de l’opération anti-terroriste menée par la France dans la région du Sahel, la détérioration rapide de la situation sécuritaire a entraîné des catastrophes pour les populations de la région et, en même temps, a créé un espace permettant aux grandes puissances d’intervenir et de jouer à des jeux. nom de l’anti-terrorisme, ils ont stationné des troupes, établi des bases militaires, dispensé une formation militaire, etc.

Le régime de Bazoum au Niger est considéré comme le dernier régime pro-occidental au Sahel. Au fil des ans, le Niger a maintenu des liens étroits avec la France, l’Union européenne et les États-Unis, et est fortement dépendant de la coopération et de l’assistance extérieures. Pendant la période du président Bazoum, le Niger était le principal partenaire des pays occidentaux en Afrique de l’Ouest, s’appuyant sur les pays occidentaux pour l’assistance dans la construction de la défense nationale. Les États-Unis et la France ont tous deux des bases militaires au Niger, et l’Allemagne, l’Italie et le Canada ont également des présences militaires au Niger sous différentes formes.

Le Niger est riche en phosphate, en uranium et en pétrole, et ses mines d’uranium sont une source de combustible nucléaire sur laquelle la France et l’Union européenne comptent. Couplé au rôle de zone tampon pour la crise des réfugiés, un Niger stable et pro-occidental est sans aucun doute ce que les pays occidentaux espèrent voir.

La France a toujours été le suzerain des pays francophones d’Afrique de l’Ouest.Cependant, ces dernières années, certains pays de la région ont scandé des slogans contre le « néo-colonialisme ».Le Burkina Faso et le Mali ont donné des « ordres de sortie » aux troupes françaises. . En outre, les mauvaises opérations antiterroristes et les promesses d’aide des pays occidentaux ont conduit à une perte progressive de confiance en l’Occident par les pays de la région, tandis que la Russie et le bloc militaire de Wagner sont devenus des présences bienvenues ici.



Après le coup d’État au Niger, dans la capitale Niamey, des centaines de jeunes ont agité le drapeau russe et manifesté devant l’ambassade de France, aux cris de slogans tels que « Wagner » et « Vive la Russie ». Selon les médias français, un manifestant arborant un drapeau russe a déclaré : « Nous avons besoin de la Russie. Nous espérons avoir de nouveaux partenaires pour nous accompagner vers l’indépendance. Nous espérons suivre l’exemple de nos frères du Mali et du Burkina Faso.

Ces dernières années, le groupe armé privé russe Wagner a été très actif en Afrique de l’Ouest.Après les coups d’État au Mali et au Burkina Faso il y a deux ans, les gouvernements de transition contrôlés par les militaires ont davantage coopéré avec le groupe Wagner. Le groupe Wagner les aide non seulement à former leurs troupes, mais coopère également avec elles dans la lutte contre le terrorisme et la répression des troubles intérieurs.

Après le coup d’État au Niger, le fondateur du groupe Wagner, Prigoren, a déclaré: « Ce qui s’est passé au Niger, c’est la lutte du peuple nigérien contre les colons, ce qui signifie en fait gagner l’indépendance, et le reste dépendra du peuple nigérien. » Cela a également déclenché des spéculations selon lesquelles la Russie était impliquée dans la planification de la promotion du coup d’État.

À cet égard, le responsable russe a déclaré que le coup d’État « n’a rien à voir avec moi ». L’attaché de presse du président russe Peskov a déclaré que Moscou suit de près la situation au Niger et appelle toutes les parties à faire preuve de retenue et à rétablir l’ordre constitutionnel dès que possible.

Bien qu’il n’y ait pas encore de signe du rôle joué par la Russie dans le coup d’État au Niger, le changement de situation suscite toujours la peur en Occident, qui craint qu’une « vague pro-russe » ne lui fasse perdre son dernier allié dans la région. .

Selon un rapport de l’agence de presse TASS du 8 août, un sondage publié par le magazine britannique « The Economist » a montré que plus de 60% des Nigériens pensent que la Russie est le partenaire étranger le plus fiable du pays, les États-Unis sont sur le point de 5%, et la France est encore plus bas.

Depuis que la crise ukrainienne a éclaté, les relations entre la Russie et les pays occidentaux ont connu une grave crise. Afin de briser l’endiguement diplomatique et l’isolement de l’Occident, la Russie est « retournée » en Afrique et a progressivement étendu son influence dans la région. Grâce aux ventes d’armes, à la coopération énergétique, à l’aide à la technologie nucléaire, à l’aide humanitaire, etc., la Russie a établi des relations étroites avec de nombreux pays africains.

En tant qu’acteur important de la politique africaine de la Russie, le groupe Wagner fournit une protection de la sécurité et un soutien stratégique en République centrafricaine, au Soudan, en Libye et dans d’autres pays, luttant pour plus d’intérêts et le droit de parler au nom de la Russie dans la région.

Lors du deuxième sommet Russie-Afrique qui s’est achevé il y a peu de temps, les dirigeants du Burkina Faso et du Mali ont annoncé leur soutien à Poutine et à l’action militaire spéciale de la Russie contre l’Ukraine. Le président de la République centrafricaine Touadela a déclaré que la convocation du sommet Russie-Afrique offre une opportunité aux pays africains de résister à l’hégémonie de certains pays.



Lors de la réunion, Poutine a déclaré qu’il continuerait à rechercher des relations égales avec l’Afrique, soulignant que la Russie ne s’engagerait pas dans le « néo-colonialisme » et a promis de fournir de la nourriture gratuite aux pays africains après avoir suspendu l’accord d’exportation de céréales de la mer Noire avec l’Ukraine. Ces déclarations ont encore accru la « favorabilité » des pays africains envers la Russie.

Après le déclenchement du conflit russo-ukrainien, la grande majorité des pays africains n’ont pas suivi les sanctions occidentales contre la Russie.Les changements dans le paysage international ont également donné aux pays africains plus d’options de coopération. Une partie de l’opinion publique estime que l’Afrique devient de plus en plus un champ de bataille entre les pays occidentaux et la Russie.

Le coup d’État au Niger ne manquera pas d’affecter les intérêts vitaux des grandes puissances de la région, et le jeu entre grandes puissances va encore s’intensifier. La situation au Niger n’est pas encore réglée et on ne sait toujours pas comment les putschistes choisiront entre la Russie et l’Occident. Sans aucun doute, la rivalité entre les grandes puissances rendra la situation plus complexe et changeante.

avec

Agences