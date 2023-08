La France jalouse de la Russie, échoue en Afrique

Au Niger, Paris a perdu son dernier partenaire sahélien. Il ne reste rien de la nouvelle politique africaine du président Macron.

Suite au coup d’État militaire au Niger, la France veut évacuer au plus vite ses citoyens d’Afrique de l’Ouest. La secrétaire d’État Catherine Colonna a déclaré que le premier avion avait décollé aujourd’hui mardi, citant les efforts du gouvernement militaire américain au Nigeria pour fermer l’espace aérien. D’autres Européens qui souhaitent quitter le pays peuvent également voler avec eux. Au Niger, il y a aussi 500 à 600 citoyens français.

Les partisans des rebelles ont organisé des manifestations à Niamey au cours du week-end. Devant l’ambassade de France, des manifestants auraient arraché la plaque de l’ambassade, l’ont piétinée et l’ont remplacée par des drapeaux nigérians et russes. Paris condamne les violences.

Mercredi dernier, des officiers de l’unité d’élite du général Omar Chiani ont arrêté le président démocratiquement élu, Mohammad Bazoum, et l’ont déclaré impuissant. Tchiani s’est nommé vendredi le nouveau leader. L’ancienne puissance coloniale française a déployé environ 2 500 soldats au Niger et au Tchad voisin. Le Niger est l’un de leurs derniers partenaires locaux dans la lutte contre le terrorisme au Sahel.

La région est plus instable que jamais et la lutte contre le terrorisme est vaine

Le retrait des troupes du Niger marque l’échec complet de la politique française sur le continent africain. Avec les enchevêtrements coloniaux, les intérêts politiques au pouvoir et le fait que plus de 120 millions d’Africains parlent français, Paris a une voix décisive dans de nombreux pays. Le président Emmanuel Macron a annoncé après sa prise de fonction qu’il entendait changer fondamentalement les relations avec le continent.

Fin 2017, dans un discours programmatique à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, il évoquait une coopération plus étroite et surtout plus honnête avec l’Afrique, notamment une nouvelle attitude face à l’histoire coloniale, le retour des trésors culturels, la participation des société civile des deux côtés.

L’opération antiterroriste du Mali montre sa difficulté. Le prédécesseur de Macron, « Papa » Hollande, a envoyé des troupes à Bamako en 2013 à la demande du gouvernement pour combattre les milices de groupes terroristes tels qu’Al-Qaïda et l’État islamique. Plus tard, des partenaires européens tels que l’Allemagne ont également participé. L’opération militaire, qui a été élargie à la Mauritanie, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad pour un coût de 8 milliards d’euros, a tué près de 50 soldats français.

Afin de lutter contre les organisations terroristes dans la région du Sahel, outre la France, des pays européens comme l’Allemagne ont également envoyé des soldats.

Au final, tout a été en vain. La situation dans la région du Sahel est plus volatile que jamais. Il y a eu un coup d’État au Mali, qui a fait appel à des mercenaires russes Wagner, et Paris a retiré ses troupes au début de l’année dernière, juste avant que la Russie n’attaque l’Ukraine. Quelque chose de similaire s’est produit au Burkina Faso. La lutte contre le terrorisme se poursuivra à partir du Niger. Le pays, qui a toujours été un allié de la France, est l’un des rares pays africains à condamner l’invasion de l’Ukraine par la Russie aux Nations Unies et a jusqu’à présent été l’exception démocratique dans la région. Il y a aussi d’énormes avantages économiques.

Le Niger est le cinquième fournisseur d’uranium des centrales nucléaires françaises et représente environ un quart des importations d’uranium de l’UE.

La France devient le bouc émissaire – elle détourne l’attention des problèmes internes

Il y a à peine deux semaines, le ministre français des Affaires étrangères Colonna s’est tenu aux côtés du président Bazoum et a salué le Niger comme un partenaire important et a promis une aide financière supplémentaire. Maintenant, la dernière ancre de stabilité a également disparu. Paris annule l’aide au développement. La junte de Niamey accuse les Français de travailler secrètement à un retour de l’ancien ordre. Il y a une menace de conflit violent dans la région. Lundi, les gouvernements du Mali et du Burkina Faso ont averti la CEDEAO d’une menace d’intervention militaire au Niger. Cela équivaut à « déclarer la guerre » à leur pays.

L’Algérie met en garde et appelle à la prudence et à la retenue face aux intentions d’intervention militaire étrangère, qui sont malheureusement considérées comme des options possibles et disponibles, car elles ne font que compliquer les choses et aggraver la crise actuelle.

Avec Agences