Coup d’État et djihad : le Niger réalise le cauchemar de l’Europe.

Lorsque les États-Unis ont décidé en mars 2011 d’utiliser les leçons de l’Ukraine pour partager des renseignements et éviter la catastrophe, ils se sont tournés vers le dirigeant du Tchad, un pays aussi grand que la France, l’Espagne et l’Allemagne réunies. On lui a dit que des mercenaires de la société militaire privée russe Wagner voulaient le tuer.

Quelques mois plus tard, ce n’est pas le Tchad, mais le Niger voisin qui a secoué l’Afrique et l’Europe. Le coup d’État a créé une ceinture d’États dirigés par l’armée, de la Guinée sur la côte atlantique au Soudan sur la mer Rouge, dans une région que l’OTAN considère comme plus importante que l’Asie de l’Est malgré l’impasse attendue entre les États-Unis et la Chine. Une grande partie des pays qui la composent se tournent vers la Russie, et les autres ne montrent pas un fort intérêt pour la coopération avec l’Europe. Ce que presque tous ont en commun, c’est qu’ils sont situés dans le nouvel épicentre mondial du terrorisme qui s’est déplacé du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud-Est.

Le coup porté à l’Europe, mais aussi à l’Afrique, par le coup d’État a été exceptionnellement sévère, et pas seulement parce que le Niger était un allié fidèle. L’enjeu est l’approche globale de l’Europe dans une région vitale pour la lutte contre le terrorisme et le contrôle des migrations, dont le centre s’est avéré en un an être le Niger, un pays aux bases européennes et américaines. Le coup d’État ouvre la possibilité de deux extrêmes : une résolution africaine réussie du conflit fortifierait la région contre une nouvelle instabilité, mais un échec pourrait même conduire à la guerre.

Il n’y a aucune raison d’être optimiste

Pendant huit ans, la France a mené une mission avec des milliers de soldats au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad et en Mauritanie contre les groupes djihadistes au Sahel. Paris est souvent critiqué pour ses mauvaises performances, mais que ce soit à cause de l’approche française ou à cause des gouvernements nationaux, ou les deux, la sécurité ne s’améliore pas.

Une décennie après l’escalade terroriste, le Sahel est officiellement «l’épicentre mondial du terrorisme» selon l’indice mondial du terrorisme de l’Institute for Economics and Peace. Il y a plus de victimes du terrorisme au Sahel qu’au Moyen-Orient et en Asie de l’Est réunis en 2022. La même année, ils représentaient 43% de tous ces cas dans le monde, principalement au Burkina Faso et au Mali. Les attaques deviennent plus meurtrières.

Une estimation de la communauté ouest-africaine CEDEAO montre qu’au cours du seul premier semestre de cette année, 1 000 attentats terroristes ont eu lieu en Afrique de l’Ouest, tuant 4 000 personnes et en déplaçant 4,5 millions. En raison de deux coups d’État au Burkina Faso et au Mali, accompagnés d’un sentiment anti-français qui fait rage, il y a eu un transfert de pouvoir vers le Niger au cours des deux dernières années – surtout après l’expulsion de la France des deux premiers pays. En 2019, les États-Unis ont également ouvert une base de drones au Niger.

Le Niger fait face à un certain nombre de groupes djihadistes, dont Boko Haram (dans le sud), des filiales locales d’Al-Qaïda et l’État islamique (à l’ouest). Niger savait-il ce qu’il faisait ? Certains observateurs répondent par « oui », mais considèrent que l’effort n’a pas suffi. Le Niger a combiné le contre-terrorisme et la guerre ouverte avec les djihadistes avec des efforts de réintégration préventive et djihadiste et un dialogue communautaire pour ramener les combattants dans un environnement pacifique. La mort du chef de Boko Haram il y a plusieurs années a ouvert une opportunité pour cela, provoquant une vague d’exode massif de l’organisation. Il y a également eu des critiques selon lesquelles les responsables de ces programmes ne sont pas suffisamment bien préparés.

Le général Omar Tiani, qui s’est autoproclamé président après le renversement du président élu Mohamed Bazoum, est contre cette approche. Il estime que l’approche holistique ne fonctionne pas et qu’une main plus ferme est nécessaire ; ou du moins c’était la raison pour faire tomber Bazoum.

Jusqu’à présent, les coups d’État au Mali et au Burkina Faso n’ont pas contribué à améliorer la lutte contre le djihadisme. Ces pays partagent une triple frontière avec le Niger dans une région où, selon un rapport d’une ONG, en moyenne huit personnes sont tuées par jour. L’International Crisis Group a déclaré dans un rapport il y a plusieurs mois que le régime militaire dans les deux pays « a accru la violence contre les civils, tant par les forces de l’État que par leurs alliés et les groupes djihadistes ». Au Burkina Faso, « la violence djihadiste atteint des niveaux sans précédent », indique le même rapport.

La chercheuse Lina Rifat de l’Institut du Moyen-Orient prévient que le retrait de milliers de forces de l’ONU du Mali d’ici la fin de 2023 – que Bamako réclame après une rencontre avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov – ne pourrait que créer un vide à exploiter pour les djihadistes.

Luttes internes et ressentiment

Sur sept tentatives de coup d’État au Sahel (une vaste zone allant de l’Atlantique à la mer Rouge) ces dernières années, quatre ont réussi : au Mali, au Burkina Faso, au Soudan, au Niger et, selon certains, au Tchad, où après l’assassinat de Président Idriss Deby par les rebelles, l’armée seule a désigné son fils Mahamat Idris Deby comme président en 2021 sans élections. Les États-Unis s’inquiètent depuis des mois de « l’ingérence russe » au Tchad, mais au Niger, le coup d’État – le cinquième depuis l’indépendance et l’éviction de Mohamed Bazoum deux ans après qu’il a succédé à Mahamadou Issoufou – est un problème interne. Au cours des deux dernières années, la tension s’est installée dans le pays, le ramenant à l’époque d’avant la tentative de démocratie (commencée en 2011). Cependant, l’attitude envers le monde extérieur a contribué à la crise.

Le Niger est le 189e pays de l’indice de développement humain des Nations Unies – dernière place du classement. L’un des pays les plus pauvres du monde est en proie à des attentats terroristes depuis des années. Des liens avec Al-Qaïda et l’État islamique, ainsi qu’avec Boko Haram, opèrent dans le pays ; des milliers de personnes ont été victimes de leurs attaques au cours de la dernière décennie.

La population du Niger est la plus jeune du monde avec une moyenne d’âge de 14,8%. Les 25 millions d’habitants actuels devraient passer à 70 millions d’ici le milieu du siècle, selon l’ONU. La désertification du pays, qui n’est que partiellement liée au changement climatique, a détruit jusqu’à 500 terrains de football de terres arables par an. C’est un terreau fertile pour le ressentiment.

A ces problèmes, l’experte en sciences politiques et relations internationales Olaynka Ayala en ajoute trois autres : les tensions ethniques (Bazoum est le premier président arabe du Niger, membre d’une petite communauté tribale dont les racines sont en Libye et dans la péninsule arabique) ; l’afflux de troupes étrangères qui a provoqué la colère des militaires qui croient que Bazoum est l’homme qui a invité les étrangers et l’échec des puissances régionales comme la CEDEAO et l’Union africaine à agir de manière décisive contre les coups d’État au Burkina Faso, au Mali et en Guinée. Cela a également donné à l’armée nigérienne le sentiment qu’elle pouvait agir en toute impunité.

La télévision qatarie Al Jazeera, qui s’est entretenue avec les conseillers de Bazoum au petit matin, a cité plusieurs erreurs du président, qui a refusé de se conformer au plan de son prédécesseur et mentor Issoufou, qui lui a cédé le pouvoir : pour le deux pour tourner comme Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev en Russie. Au lieu de cela, Bazoum a essayé de construire de nouveaux centres d’influence dans les principaux organes de l’État loin des membres influents du parti au pouvoir, a pris des décisions personnelles contestées par l’élite, a renvoyé les loyalistes d’Issoufou de postes clés, a organisé une purge dans le parti et une réforme des structures militaires (au-delà du changement prévu du chef de la garde) – épuisant ainsi la patience de l’armée face à « l’expérience démocratique naissante ».

L’Europe en position de faiblesse

Cette dynamique interne rappelle que l’Europe ne peut être tenue pour responsable de ces grèves. Cependant, le vieux continent fait face à des décisions difficiles. De nombreux Européens ont visité Bazoum ces derniers mois, notamment en raison de l’importance du Niger dans la lutte contre la migration. Le crédit est en fait allé à Issoufou (dernière décennie), fermant les routes à travers la Libye. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, était à Niamey deux semaines seulement avant le coup d’État et a évoqué la nécessité de « renforcer » les liens avec le Niger. Plus récemment, l’aide fournie a inclus du matériel militaire, dont on ne sait pas qu’il a été utilisé par les putschistes. Le deuxième producteur d’uranium d’Afrique fournit également 15 % de cette matière première à la France, qui dépend fortement de ses centrales nucléaires.

Quelques jours après le coup d’État, le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a déclaré que l’UE ne reconnaîtrait pas le coup d’État militaire (contrairement aux États-Unis, plus prudents, qui n’ont même pas utilisé le mot « coup d’État »). Un changement discret de cette position peut encore être nécessaire.

« L’Europe est dans une position assez faible ici », a déclaré Ulf Lessing, qui dirige le programme Sahel de la Fondation Konrad Adenauer et était en voyage d’affaires au Niger quelques jours avant le coup d’État. Selon lui, on ne sait pas comment les nouveaux dirigeants du Niger vont se positionner alors que le Mali et le Burkina Faso, proches de la Russie, tendent la main à la junte, ni s’ils souhaitent poursuivre leur coopération.

« Je m’attends à ce que les pays européens veuillent continuer à travailler avec le Niger, car le pays est essentiel dans la lutte contre les migrations en Europe », a-t-il déclaré.

Le rôle de premier plan de l’ancien « maître », la France, est également mis en cause : les quatre pays qui ont réussi des coups d’État au Sahel ces dernières années sont ses anciennes colonies. Le Niger a joué un rôle important à la fois dans la stratégie anti-jihadiste de Paris et dans les efforts d’Emmanuel Macron pour tisser des liens entre le monde « développé » et le soi-disant Sud global.

La crise en a inévitablement inquiété d’autres dans l’UE. « La stabilité du Sahel est d’une importance fondamentale car c’est le seul moyen d’empêcher de nouveaux flux migratoires vers l’Europe et de réduire la menace terroriste », a déclaré le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjártó après la conversation avec Colonna.

Le sort des forces européennes au Niger ne dépend pas des Européens, qui ont transféré au Niger leurs armées expulsées du Mali et du Burkina Faso. Le dilemme est : que fera la Russie ? Car contrairement à l’Europe, la Russie n’a pas les mains liées. Quelques heures après le coup d’État, des commentaires sont apparus sur son rôle. Un message vocal de Prigogine a commencé à circuler, saluant la décision du Niger de prendre son destin en main. Des drapeaux russes sont apparus dans les rues, que les citoyens ont prétendu avoir eux-mêmes commandés, mais qui sont liés au mouvement militant M62 formé autour de la présence accrue de l’Occident.

« Je ne pense pas que la Russie soit directement impliquée dans le coup d’Etat », a déclaré Ulf Lessing. « Mais Moscou essaie de semer le trouble en alimentant la désinformation sur les réseaux sociaux dans l’espoir d’obtenir un accord plus tard pour que Wagner nettoie le gâchis qu’il a contribué à créer. »

Au Tchad, le président assassiné Idriss Deby était proche de Paris, et maintenant certains dans l’entourage de son fils soutiennent la Russie : ils se rendent à Moscou et rencontrent au moins une fois le fondateur de « Wagner », Yevgeny Prigogine. Lessing doute également que « Wagner » entrera au Niger pour deux raisons. Premièrement, le gouvernement n’a pas d’argent. Deuxièmement, il n’y a pas de tradition ni d’expérience de travail avec l’armée russe.



« C’est différent du Mali, où des générations d’officiers ont été formées en Union soviétique et en Russie », souligne-t-il.

Cependant, si la Russie mettait le pied au Niger, ce serait dangereux pour l’Europe, en tant que pays central dans la lutte contre les migrations le long de la route méditerranéenne. L’utilité pour Wagner de s’impliquer dans la lutte contre les djihadistes au Niger est également discutable, à en juger par l’expérience du Mali, où le remplacement de l’armée française s’est mal passé : les combattants ne sont devenus que la cible de la branche régionale. d’Al-Qaïda. La Russie n’est pas toute-puissante sur un continent où seulement un tiers de tous les dirigeants ont décidé d’assister à un sommet avec le président Vladimir Poutine à Moscou la semaine dernière.

Le plus important pour résoudre la crise actuelle est, en fait, ce que fera la Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), dont le Niger fait partie. Dirigée par le Nigéria, la CEDEAO a menacé d’intervenir militairement si Bazoum n’était pas rendu. Le Nigéria a une frontière de 1 600 kilomètres avec le Niger, sur laquelle opèrent des groupes djihadistes. La lutte contre Boko Haram n’y va pas sans problèmes. On ne sait pas non plus quel poids peut avoir Abuja, qui tente de revenir en tant qu’acteur géopolitique mais a été fragilisé par la crise économique, le mécontentement populaire et son propre échec à combattre les djihadistes. tente d’imposer la perception que cette fois, il ne sera pas tendre avec le Niger, comme il l’a été avec le Mali et le Burkina Faso.

L’ambiguïté sur l’éventuelle intervention militaire alimente les rumeurs. Alors que le Tchad (qui n’est pas dans la CEDEAO) tente de jouer un rôle de médiateur et que son président Idriss Deby se rend au Niger pour rencontrer à la fois la junte et Bazum, les chaînes russes liées à Wagner ne cessent de faire savoir que l’intervention de la CEDEAO aura bien lieu à travers le Tchad. Une menace pour la stabilité du continent vient de l’avertissement que l’intervention militaire de la CEDEAO au Niger sera également considérée comme une déclaration de guerre au Mali et au Burkina Faso. Leur bloc a été pratiquement rejoint par la Guinée, l’autre pays putschiste qui a condamné les sanctions contre le Niger.

« Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée forment désormais un axe proche de la Russie », a déclaré Ulf Lessing. « Les dirigeants du Mali et du Burkina Faso viennent de s’entretenir avec Poutine à Saint-Pétersbourg et semblent avoir accepté d’inviter les putschistes nigériens dans leur nouvelle alliance. »

Selon lui, la CEDEAO est le meilleur sur lequel l’Occident peut miser pour trouver une solution, mais les options sont limitées. Si une unité de l’armée nigérienne ne soutient pas une intervention, la CEDEAO ne peut même pas lancer d’action militaire.

A l’heure actuelle, la CEDEAO, a menacé de recourir à la force si les putschistes ne rétablissaient pas Bazoum au pouvoir d’ici dimanche.

« La probabilité d’une intervention majeure est très, très élevée », a déclaré l’analyste géopolitique Ovigwe Eguegu, » car il y a tellement de facteurs qui en parlent. »

Les États-Unis le soutiendraient, a déclaré Eguegu, car le Niger est un partenaire essentiel du Sahel dans la lutte contre l’insurrection djihadiste.

De plus, une nouvelle instabilité au Niger permettrait à la Russie d’exercer encore plus d’influence dans une région où une succession de coups d’État ont vu des gouvernements dirigés par des militaires tourner le dos à l’Occident et embrasser le Kremlin.

La CEDEAO a lutté pour contenir un recul démocratique en Afrique de l’Ouest et avait juré que les coups d’État ne seraient plus tolérés après les prises de contrôle militaires dans les États membres Mali, Burkina Faso et Guinée au cours des deux dernières années.

L’expert en sécurité basé au Mali, Fahiraman Kone, estime qu’une intervention militaire est une » possibilité », en particulier compte tenu du désir du nouveau président nigérian, Bola Tinubu, de reconquérir la position du Nigéria en tant que leader régional.

Tinubu, qui a été élu président de la CEDEAO il y a moins d’un mois, « veut réaffirmer le leadership du Nigéria [et sa] force militaire, financière et diplomatique dans la région », a déclaré Kone, chef de projet Sahel à l’Institute for Security Studies, un groupe de réflexion africain.

S’exprimant dimanche lors d’une réunion d’urgence de la CEDEAO, Tinubu a déclaré: « Nous soutiendrons notre peuple dans la liberté et notre engagement envers l’État de droit et non le canon d’une arme à feu. L’Afrique est arrivée à maturité. »

Le bloc de 15 membres a déjà proféré des menaces similaires et les a mises à exécution. Plus récemment, la CEDEAO a envoyé des troupes en 2017 en Gambie lorsque le dirigeant de longue date Yahya Jammeh a refusé de démissionner après avoir perdu les élections.

Après qu’environ 7 000 membres d’une force multinationale soutenue par la CEDEAO, dirigée par le Sénégal, se soient massés à la frontière avec la Gambie, Jammeh a rapidement accepté un accord de démission et d’exil.

Quelque 2 500 soldats-composés de forces du Sénégal, du Ghana, du Mali, du Togo et du Nigéria — sont toujours impliqués dans des opérations de soutien à la paix dans le pays.

La CEDEAO dispose également d’une force de stabilisation en Guinée-Bissau où elle a redéployé quelque 600 soldats du Nigeria, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et du Ghana à la suite d’une tentative de coup d’État en février 2022.

Dans le passé, le bloc régional a créé la mission de maintien de la paix de l’ECOMOG pour aider à rétablir l’ordre au Libéria et en Sierra Leone et il a également déployé des forces en Côte d’Ivoire en 2003.

Une intervention au Niger dépendrait fortement du Nigeria, qui dispose de 223 000 personnes ainsi que d’avions de combat modernes et d’hélicoptères armés.

Parmi les pays de la région, le Nigeria est de loin la plus grande puissance aérienne, les experts disent qu’il est logique sur le plan logistique de s’appuyer sur le Nigeria, qui partage une frontière de 1 600 kilomètres (1 000 milles) de long avec le Niger.

Le Sénégal a déclaré jeudi qu’il participerait si la CEDEAO décidait d’intervenir militairement au Niger.

La ministre des Affaires étrangères du pays, Aissata Tall Sall, a déclaré aux journalistes dans la capitale Dakar que le Sénégal était obligé d’accepter les décisions de la CEDEAO.

Cependant, plusieurs autres États membres de la CEDEAO ont déjà déclaré qu’ils ne soutiendraient pas le recours à la force au Niger.

« À part notre voisin nigérian, je ne pense pas qu’il y ait une autre force [membre de la CEDEAO] parce que la Mauritanie n’est pas d’accord, l’Algérie n’est pas d’accord, le Mali et le Burkina ne sont pas d’accord non plus. Et le Bénin ne va pas attaquer [le Niger] », a déclaré Abdoul Moumouni Abass, expert en prévention de la radicalisation.

Cependant, l’analyste Eguegu a souligné que l’armée nigériane « s’enlise chez elle » dans la lutte contre le mouvement islamiste militant Boko Haram et les bandits armés, menant des opérations dans 30 des 36 États du Nigeria.

Cela représente un défi majeur pour les forces nigérianes de rassembler leur véritable pouvoir pour une telle intervention, a-t-il déclaré.

Une intervention militaire au Niger serait complètement différente de la situation en Gambie – la plus petite nation du continent africain – qui a une armée relativement faible.

Le Niger est un vaste pays situé au cœur du Sahel. Bien que ce soit l’un des pays les plus pauvres du monde, ses troupes sont expérimentées dans la lutte contre les djihadistes et formées par les États-Unis, qui ont 1 100 soldats stationnés dans le pays, et la France, qui y a environ 1 500 soldats.

« La taille du Niger, le grand nombre de soldats dans l’armée nigérienne rendent les choses difficiles, bien sûr », a déclaré l’historien ivoirien et analyste de la défense Arthur Banga.

« Mais quand on prépare un plan d’intervention, on le fait avec toutes ces options en tête, pour mobiliser en termes de personnel, d’équipement. »

Ensuite, il y a la question du Mali et du Burkina Faso. Dans une déclaration commune, les deux pays ont averti que toute intervention militaire contre les putschistes nigériens serait considérée comme une « déclaration de guerre » contre leurs nations.

Les deux pays ont des gouvernements militaires qui sont arrivés au pouvoir par des coups d’État, et les deux sont suspendus des organes décisionnels de la CEDEAO en conséquence.

Tout cela signifie que si une intervention est « très probable », a déclaré Ovigwe Eguegu, » il s’agit en fait d’un risque très élevé … d’être une vraie guerre. »

