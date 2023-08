Les Européens quittent le Niger dans le chaos

La France, l’Italie et l’Espagne évacuent en masse leurs citoyens du Niger, où l’incertitude règne depuis le coup d’État; le Mali et le Burkina Faso ont rejoint les putschistes et ont averti que toute intervention militaire dans le pays serait considérée comme une » déclaration de guerre » contre eux.

Des centaines de citoyens européens se préparaient à quitter le Niger à la suite d’un nouveau coup d’État militaire dans l’ancienne colonie française la semaine dernière. Au milieu des inquiétudes suscitées par la fermeture de l’espace aérien du pays africain, la France, l’Italie et l’Espagne organisaient fébrilement lundi des opérations de pont aérien pour évacuer en masse leurs ressortissants, Paris proposant également d’évacuer les citoyens d’autres pays de l’UE. Trois avions militaires français étaient déjà partis pour la capitale Niamey. Le premier devait rentrer tard hier soir en France.

L’Allemagne a déjà appelé ses citoyens à accepter l’offre française et à quitter le pays. Voyant une « fenêtre » pour une solution diplomatique à la crise et invoquant l’absence de danger immédiat, les États-Unis ont pris leurs distances et n’évacuent actuellement ni leurs citoyens ni les quelque 1 000 soldats américains stationnés au Niger. La France n’envisage pas non plus actuellement de retirer 1 500 soldats français, a déclaré à l’AFP un responsable des Forces armées françaises.

La situation à l’intérieur du Niger empire de jour en jour. Après avoir arrêté d’emblée le président pro-occidental du pays, Mohamed Bazoum, élu en 2021, les putschistes ont arrêté, entre autres, le chef de son parti et quatre ministres lundi. Vendredi dernier, le commandant de la Garde présidentielle, le général Abderrahman Tchiani, s’est déclaré chef d’un gouvernement « de transition ». La raison de l’imposition d’une junte aurait été la réorganisation planifiée de la garnison par Bazoum et la destitution de Tchiani de son poste. Le général putschiste, cependant, a anticipé tout développement, s’emparant du pouvoir sans effusion de sang jusqu’à présent.

Marquant la formation d’une nouvelle alliance informelle avec le Niger, les États voisins, le Mali et le Burkina Faso-également dirigés par des juntes militaires – ont publié une déclaration commune, avertissant que « toute intervention militaire » dans le pays « serait considérée comme une déclaration de guerre » contre eux. La junte guinéenne a également exprimé sa solidarité avec le Niger. Elle a été précédée d’un ultimatum de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), qui a suspendu les relations avec le Niger, imposé des sanctions économiques et menacé les putschistes de « recours à la force » s’ils ne libéraient pas et ne rétablissaient pas Bazoum à sa place dans un délai d’une semaine.

Après la tentative de dimanche d’incendier et de prendre d’assaut l’ambassade de France à Niamey par des partisans de la junte brandissant des drapeaux russes et scandant des slogans pro-Poutine, Paris a averti qu’il « ne tolérerait aucune attaque contre la France et ses intérêts. »Les putschistes, d’autre part, ont accusé l’ancien colonialiste français d’orchestrer une intervention militaire pour ramener le président déchu au pouvoir.

La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a démenti ces allégations, mais a insisté sur le fait qu’il était toujours « possible » et « nécessaire » de ramener Bazoum à la tête du pays « car cette déstabilisation est dangereuse pour le Niger et ses voisins. Il a également évoqué des manifestations « organisées et non spontanées » devant l’Ambassade de France qui contiennent « tous les ingrédients habituels d’une déstabilisation russo-africaine. » Un porte – parole de la Maison Blanche a déclaré que les États-Unis-qui ont une base militaire au Niger, ainsi que la France-n’avaient aucune indication que la Russie était derrière le coup d’État ou le soutenait de quelque manière que ce soit. Il a ajouté qu’aucune décision n’avait été prise sur ce qu’il adviendrait de l’aide américaine au pays. La Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne et l’Europe de l’EST ont déjà interrompu le soutien financier qu’ils apportaient au Niger appauvri, tandis que l’ONU a temporairement suspendu sa mission humanitaire dans ce pays.

Le Kremlin a également exprimé sa » grave préoccupation « face aux événements, son porte-parole Dmitri Peskov préconisant » le rétablissement rapide de l’État de droit » dans le pays et appelant toutes les parties à faire preuve de retenue afin qu’il n’y ait pas de victimes. Dans les développements dramatiques, cependant, le chef de la tristement célèbre organisation paramilitaire Wagner, Yevgeny Prigozhin, est intervenu l’autre jour, dont les mercenaires ont une présence active et soutiennent ouvertement les juntes militaires au Mali et au Burkina Faso, en échange de (et) de grands avantages économiques de l’exploitation de leurs richesses minérales. Prigozhin a salué l’imposition d’une junte au Niger dans le cadre d’une libération tardive des colonialistes occidentaux, offrant les services de ses hommes aux putschistes.

Jusqu’à présent, l’Occident considérait le Niger comme un partenaire fiable et une oasis de stabilité dans la région très instable du Sahel – une ceinture de pays subsahariens comprenant le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, le Tchad, la Mauritanie, le Sénégal, le Nigéria, le Soudan et l’Érythrée. Au-delà de l’extrême pauvreté et des effets de la crise climatique, la plupart sont également en proie à la violence, aux coups d’État et aux attaques des groupes djihadistes. Il y a quelques mois à peine, le secrétaire d’État américain Anthony Blinken s’est rendu dans le pays, le qualifiant de « modèle de démocratie » en Afrique. Le Niger revêt une grande importance géopolitique pour les pays occidentaux, pas seulement dans le contexte de la lutte contre les organisations terroristes.

Bazoum avait pratiquement pris le relais au nom de l’Europe de l’Est pour arrêter le flux de réfugiés et de migrants d’Afrique subsaharienne vers les États d’Afrique du Nord (principalement la Libye) et éventuellement l’Europe. Le pays pauvre possède également de riches gisements d’uranium. L’année dernière, c’était le deuxième plus grand fournisseur de l’UE dans l’uranium naturel, avec une part de plus de 25% (quand le premier est le Kazakhstan et le troisième est le Canada). Malgré les craintes suscitées par la décision des putschistes de couper l’exportation du métal radioactif vers la France, qui en a besoin pour ses centrales nucléaires, l’agence européenne pour l’énergie nucléaire Euratom est apparue rassurante hier.

« Il n’y a pas de risques immédiats pour la sûreté de la production d’électricité nucléaire à court terme », a déclaré Euratom à Reuters. Elle a déclaré que les services publics du bloc avaient suffisamment d’uranium pour alimenter les réacteurs nucléaires pendant trois ans. « Il y a suffisamment de réserves sur le marché mondial pour répondre aux besoins de l’UE », a-t-elle assuré de son côté à un représentant de la Commission européenne.

