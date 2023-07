Au Niger, l’armée annonce la destitution du président Bazoum

L’Agence « Reuters » a rapporté dans une dépêche, il y a peu de temps, que l’armée au Niger avait annoncé la destitution officielle du président Mohamed Bazoum de la présidence du pays, et la fermeture définitive de la frontière jusqu’à nouvel ordre.

Cela survient alors que le Niger est témoin d’une tentative de coup d’État au cours de laquelle des membres de la Garde présidentielle ont arrêté le président Mohamed Bazoum plus tôt aujourd’hui mercredi, alors que l’armée leur a donné une « date limite » pour sa libération.

L’Après Bazoum commence avec le CNSP

Les pouvoirs de #Bazoum sont tombés en « frisson » depuis ce matin. L’armée au sein du Conseil national pour la défense de la patrie (CNSP), dirigée par le colonel-major Amadou Abdramane, a pris le pouvoir.

L’armée peut-elle encore « apporter la gloire à la patrie » ? s’interroge un internaute.

Ce coup d’Etat au Niger devrait changer l’attitude de la France envers l’Afrique. La France doit revoir ses politiques et ses approches africaines. Le paternalisme et la condescendance sont passés de mode, faisant de l’Afrique un continent à jamais dépendant de l’UE, estime un autre.

L’armée renverse le pouvoir et met fin aux institutions de la 7ème république. Le couvre-feu est instauré et les frontières sont fermées.

Déclaration lue à la télévision nationale par le Colonel-major Amadou Abdramane.

Au dernières nouvelles, le général Salifou Mody, officier supérieur des forces armées nigériennes, est désignéndit-on, par l’armée comme chef de la transition à ce jour suite au renversement du régime de Mohamed Bazoum.

Une évolution majeure dans le paysage politique du Niger.