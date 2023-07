Le 2e Sommet et le Forum économique et humanitaire Russie-Afrique se sont tenus à Saint-Pétersbourg

Des délégations officielles de 48 pays et des cinq plus grandes associations d’intégration du continent ont pris part aux événements

TASS, 31 juillet. Le deuxième Sommet et le Forum économique et humanitaire Russie-Afrique ont eu lieu les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg. Des événements de cette ampleur, consacrés à un large éventail de relations entre la Russie et les États du continent africain, se tiennent pour la deuxième fois.

Les événements ont réuni des délégations officielles de 48 pays (27 pays étaient représentés au niveau des première et deuxième personnes) et les cinq plus grandes associations d’intégration du continent.

Le sommet a consisté en deux sessions plénières tenues le 28 juillet. Le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, le président de l’Union africaine, le président de l’Union des Comores Azali Assoumani, le président de la Commission de l’Union africaine Moussa Faki Mahamat, les chefs d’État du continent africain se sont exprimés en première partie. Lors de la deuxième réunion du Sommet, la discussion s’est poursuivie sous la forme d’un petit-déjeuner de travail.

« Il y a eu un échange de vues significatif et intéressé sur l’ensemble des sujets de coopération stratégique entre la Russie et les pays africains. <…> Nous avons identifié les principaux domaines de travail conjoint ultérieur, décrit des plans pour renforcer la coordination de la politique étrangère, accroître le commerce et les investissements et la coopération industrielle entre la Russie et les pays du continent [africain].<…> Nous apprécions hautement les résultats de notre travail commun lors du Sommet. Je suis sûr que les résultats obtenus constituent une bonne base pour approfondir davantage le partenariat russo-africain dans l’intérêt de la prospérité et du bien-être de nos peuples », a déclaré le président de la Fédération de Russie lors de son discours de clôture de la deuxième session plénière du sommet.

Au cours des discussions, les participants ont déclaré leur engagement à construire ensemble une nouvelle architecture multipolaire plus juste de l’ordre mondial basée sur l’égalité souveraine des États et une coopération mutuellement bénéfique.

À la suite du Sommet, les participants ont adopté cinq documents clés :

* Déclaration du Deuxième Sommet Russie-Afrique ;

*Déclaration du deuxième sommet Russie-Afrique sur la prévention d’une course aux armements dans l’espace extra-atmosphérique ;

*Déclaration du deuxième Sommet Russie-Afrique sur la coopération dans le domaine de la garantie de la sécurité internationale de l’information ;

*Déclaration du deuxième Sommet Russie-Afrique sur le renforcement de la coopération dans la lutte contre le terrorisme ;

*Plan d’action du Forum de partenariat Russie-Afrique pour 2023-2026.

En présence du Président de la Fédération de Russie, deux documents ont également été signés avec les principales associations africaines d’intégration :

Mémorandum d’accord entre le gouvernement de la Fédération de Russie et l’Organisation intergouvernementale pour le développement (IGAD) sur les bases des relations et de la coopération ;

Mémorandum d’accord entre le gouvernement de la Fédération de Russie et la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) sur les bases des relations et de la coopération.

Le programme d’affaires du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique était basé sur des discussions consacrées au développement du potentiel de la coopération russo-africaine. Une dimension humanitaire s’est ajoutée aux pistes politiques et économiques traditionnelles.

L’événement central du Forum a été une session plénière avec la participation du Président de la Russie, Président de l’Union Africaine, Président de l’Union des Comores Azali Assumani, Patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie, Président et Président du Conseil d’administration de Administrateurs de la Banque Africaine d’Import-Export Benedict Orama et Présidente de la Nouvelle Banque de Développement Dilma Rousseff . La réunion a été animée par Irina Abramova, directrice de l’Institut d’études africaines de l’Académie russe des sciences.

« Pour la deuxième fois en Russie, des événements au format Russie-Afrique ont lieu, les discussions du Forum économique et humanitaire de cette année sont remplies de propositions pratiques, en particulier dans les domaines humanitaire et technologique, et ont suscité un vif intérêt de la part des représentants de plus de 9 000 participants et représentants des médias de masse de Russie et de 104 États et territoires étrangers ont participé aux événements cette fois, dont environ 1 000 représentants d’entreprises étrangères, plus de 2 000 représentants d’entreprises russes, environ 1,1 mille représentants de délégations officielles étrangères et plus de 750 représentants de Russie « , – a souligné Anton Kobyakov, conseiller du président de la Fédération de Russie, secrétaire exécutif du comité d’organisation pour la préparation et la tenue d’événements au format Russie-Afrique.

Au total, 59 tables rondes ont été organisées avec la participation de 457 intervenants dans quatre domaines principaux : « Économie du Nouveau Monde », « Coopération dans le domaine de la science et de la technologie », « Sphère humanitaire et sociale : ensemble pour une nouvelle qualité de la vie » et « Sécurité intégrée et développement souverain ».

En marge des événements, le Forum des médias, le Congrès des recteurs d’université, une table ronde avec la participation des institutions supérieures de contrôle de la Russie et des pays africains, des événements dans le cadre du programme jeunesse, des sessions du Creative Business Forum et le Healthy Society Forum ont également eu lieu. Les programmes culturels et sportifs comprenaient le festival culturel des saisons de Saint-Pétersbourg, une course sportive organisée par la Fondation Roscongress en collaboration avec la Ligue des héros ANO et la course cycliste internationale de plusieurs jours Gold of Ladoga.

À la suite du Forum, 161 accords ont été signés qui ne sont pas des secrets commerciaux (dont 146 avec des organisations et des autorités étrangères), tandis que les montants des accords ne sont pas divulgués. La plupart des accords ont été conclus dans le domaine de la coopération humanitaire. Le plus grand nombre d’accords a été conclu dans les industries suivantes :

Coopération internationale et interrégionale – 56 ;

Éducation et sciences – 51 ;

Coopération scientifique et technique – 10 ;

Exportation et activité économique étrangère – 10.

Programme sportif

Dans le cadre du programme sportif du Forum, Oleg Matytsin, ministre des Sports de la Fédération de Russie, Irina Viner, présidente de la Fédération panrusse de gymnastique rythmique, et Stanislav Pozdnyakov, président du ROC, ont discuté de l’élargissement de la coopération avec des collègues africains à la session « Sport – Pont de l’Amitié ». Le thème central de la session était la présentation des Jeux mondiaux de l’amitié, qui se tiendront en septembre 2024 à Moscou et à Ekaterinbourg. Le nouveau projet phare du sport russe a été présenté par son initiateur, le président de l’Association internationale de boxe Umar Kremlev et le directeur général du comité d’organisation des Jeux Alexei Sorokin. La Fondation Roscongress et le Comité d’organisation des Jeux mondiaux de l’amitié ont signé un accord de coopération.

Le pavillon du ministère des Sports de la Fédération de Russie est devenu une plate-forme de négociation et de présentation de nouveaux projets sportifs.

Le premier jour du Forum, plus de 1 000 personnes se sont rendues au départ de la course matinale de 5 km « On ouvre ». La triple championne olympique de natation synchronisée Svetlana Kolesnichenko s’est échauffée pour les participants à la course. Sergei Shevchenko, de Biélorussie, a remporté la première course cycliste de plusieurs jours « Gold of Ladoga », dont le parcours faisait plus de 1 000 km autour du lac Ladoga. Des équipes du Ghana, du Cameroun et du Mali ont participé au festival de football étudiant Russie-Afrique, et l’équipe de l’Université d’État du Kouban a gagné. Les stars du football Andrei Arshavin, Alexander Mostovoy, Dmitry Sychev, Macbeth Sibaya (Afrique du Sud), Dame Ndoye (Sénégal), Chidi Odia (Nigéria) ont joué avec les participants du Forum lors d’un match de gala entre les équipes russe et africaine. Une étape du championnat russe de volley-ball de plage s’est également déroulée sous les auspices du Forum.

Programme jeunesse

Le programme des jeunes comprenait des tables rondes et des tables rondes avec de jeunes leaders russes et africains dans les domaines de l’éducation, de la science et de la technologie. Dans le cadre des événements prévus, il y avait également une présentation du Festival mondial de la jeunesse, qui se tiendra en Russie en 2024. Le festival réunira la jeunesse la plus progressiste de la planète.

Programme culturel

A Saint-Pétersbourg, du 25 au 29 juillet, dans le cadre du deuxième Sommet et du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique, s’est tenu le festival de la culture « Petersburg Seasons ». Au programme, des animations destinées à faire découvrir aux habitants et invités de la capitale du Nord toute la palette de la vibrante culture africaine – de la cuisine traditionnelle à l’art contemporain. Du 25 au 28 juillet, les Journées de la culture et du cinéma africains se sont tenues au Studio Lenfilm. Pendant quatre jours, un large panorama du cinéma africain a été présenté – du travail des studios indépendants au budget de 200 dollars aux tubes du Festival de Cannes.

Sur la scène principale du Théâtre Alexandrinsky de Saint-Pétersbourg, les 28 et 29 juillet, s’est tenu le IIIe Festival d’été de l’école Innopraktik « Global Values ». Un aspect clé du festival était l’échange culturel entre les étudiants de Russie et d’autres pays. Les visiteurs ont eu droit à un programme de productions originales de certains des meilleurs chorégraphes de Russie et de l’étranger, à la première mondiale du ballet de Boris Eifman « My Jerusalem », ainsi qu’à des invités spéciaux.

Le 29 juillet, le festival Rhythms of Africa a eu lieu sur la place de Moscou, culminant avec un concert grandiose mettant en vedette des compositions originales interprétées par des groupes musicaux africains, des premières mondiales par des compositeurs de Saint-Pétersbourg, des œuvres sur des thèmes africains interprétées par l’Orchestre symphonique du gouverneur dirigé par Alexei Nyagi. Dans le cadre du programme de concerts, Sounds of Dreams, un groupe d’étudiants zambiens – finalistes du programme « Chanter dans la cuisine à travers le pays » s’est également produit.

En outre, pendant les jours du deuxième Sommet et du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique, le projet gastronomique Stars of Africa a été mis en œuvre, qui a présenté aux résidents et aux invités de Saint-Pétersbourg les plats traditionnels du continent africain. Vous pourrez déguster les plats dans plus de 20 restaurants à Saint-Pétersbourg.

médias de masse

Le Deuxième Sommet et le Forum économique et humanitaire Russie-Afrique ont fait l’objet d’une large couverture médiatique. Au total, 2 000 représentants des médias ont été accrédités (1 300 russes, 456 africains, 192 étrangers) de 462 organisations (203 russes, 259 étrangères). Des candidatures ont été reçues de 55 pays.

Exposition

Au total, plus de 50 stands d’exposition sur les principaux domaines de coopération entre la Russie et les pays africains ont été présentés sur le site du Forum.

Complexe de carburant et d’énergie : société d’État « Rosatom », PJSC « Gazprom », PJSC « NOVATEK » ;

Médecine : stand « Healthy Society », qui présentait 25 organisations leaders dans le domaine de la médecine et de la pharmacie ;

Financement : Sberbank PJSC, GPB Bank (JSC), Afreximbank, Goznak JSC.

Segment métallurgique : JSC United Metallurgical Company, holding métallurgique Novostal-M et autres ;

Chimie: PJSC « PHOSAGRO », la société « Arnest », JSC « UCC « URALCHEM », PJSC « Uralkali ».

APK : Rostselmash ;

Secteur informatique : Positive Technologies, Dr. Web, Geoscan et autres ;

Industrie du transport : KAMAZ PJSC, Avtovaz JSC, Ural Automobile Plant, Russian Railways OJSC et d’autres sociétés.

L’exposition collective des pays africains, où 23 États africains ont présenté leurs réalisations, dont la République algérienne démocratique et populaire, le Burkina Faso, la République du Burundi, la République du Malawi, la République du Zimbabwe, a particulièrement intéressé les invités de l’événement. , la République de Guinée équatoriale, la République unie de Tanzanie, la République tunisienne, la République de Namibie, la République du Mozambique, la République fédérale démocratique d’Éthiopie, la République du Congo, la République fédérale du Nigeria, la République du Mali, la République du Sénégal, République des Seychelles, République du Kenya, République démocratique du Congo, République islamique de Mauritanie, République arabe d’Égypte, Royaume d’Eswatinia, République fédérale du Cameroun, République du Ghana.

Le Forum économique et humanitaire Russie-Afrique s’est tenu avec le soutien des partenaires généraux: Gazprom PJSC, Gazprombank, Rosatom State Corporation, UCC Uralchem ​​​​JSC, Uralkali PJSC; partenaire stratégique : PJSC « Rosseti » ; partenaires : PJSC « LUKOIL », PJSC « NOVATEK », PJSC Sberbank ; partenaire national : JSC « AVTOVAZ » ; partenaires organisationnels : Banque africaine d’import-export (Afreximbank), Centre d’exportation russe JSC.

L’organisateur du deuxième Sommet et du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique est la Fondation Roscongress.

TASS