Coup d’État nigérien et défis du président Tinubu

Jidé Oluwajuyitan The Nation

3 Août 2023

Le professeur Bolaji Akinyemi est toujours un plaisir à écouter, que ce soit en tant que professeur de Sciences politiques dans notre classe de troisième cycle en Relations Internationales au début des années quatre-vingt, en tant que Directeur général de l’Institut Nigérian des Affaires Internationales (NIIA) engagé dans des débats intellectuels lors de séminaires et de symposiums avec ses collègues, ou en tant que ministre des Affaires étrangères expliquant ses « idées audacieuses sur une Afrique forte et renaissante » et même en tant qu’intellectuel public emmenant les non-initiés dans le labyrinthe du jeu d’échecs diplomatique. Il était comme d’habitude à son meilleur lundi dernier dans l’émission télévisée Arise. Et pour peu de distraction de la part de ces patriotes autoproclamés qui n’ont aucune considération pour l’avertissement d’Alexander Pope selon lequel » seuls les imbéciles se précipitent là où les anges ont peur de marcher’, le professeur Akinyemi, notre inimitable Henry Kissinger avait un conseil simple “Ne manquez pas les ingrédients pour faire de la soupe au poivre avec ceux nécessaires pour faire de la soupe egusi”.

Le professeur Akinyemi n’a jamais perdu confiance dans le Nigéria malgré ses efforts de plus de 40 ans pour faire comprendre à nos dirigeants mal formés et mal recrutés que des relations extérieures solides et dynamiques déterminent la manière dont le monde extérieur évalue nos politiques intérieures. Il a en fait toujours cru que le Nigérian devrait jouer le rôle de superpuissance africaine. C’est pour cette raison qu’il a, entre autres politiques audacieuses, lancé le programme du Corps technique du sida qui prospère aujourd’hui dans d’autres pays d’Afrique et des Caraïbes et le concept de puissance moyenne pour arbitrer si possible entre les superpuissances rivales en guerre. C’est pendant sa période que « l’Afrique en tant que pièce maîtresse de la politique étrangère nigériane » a acquis un sens réel alors que nous menions la guerre d’apartheid contre la Grande-Bretagne hypocrite et les États-Unis.

Il n’était donc pas surprenant qu’à la suite du récent coup d’État nigérien, il ait insisté sur le fait que le Nigéria devait prendre l’initiative de la bataille planifiée contre les aventuriers militaires dont l’entrée en politique par la force ne semblait pas être le résultat de la manipulation habituelle du processus électoral par des dirigeants politiques élus cupides d’Afrique de l’Ouest. De même, il n’entrait pas dans la catégorie des théories du complot qui lient souvent les coups d’État militaires en Guinée, au Soudan, au Mali et au Tchad et ailleurs dans la région du Sahel aux politiques coloniales et postcoloniales françaises qui ne font qu’appauvrir les anciennes colonies.

Akinyemi pense également que la tentative de l’Afrique du Sud dirigée par l’UA de donner un ultimatum aux planificateurs du coup d’État était une tentative de saper le leadership de Tinubu en tant que président de la CEDEAO puisque, par convention, il est de la responsabilité des dirigeants de la CEDEAO d’intervenir d’abord dans la crise qui afflige la sous-région ouest-africaine.

Comme on pouvait s’y attendre, il a salué la décision de la CEDEAO sous la direction de Tinubu de donner aux putschistes un ultimatum d’une semaine pour remettre le pouvoir au Président Mohammed Bazoum qui reste le président légitimement élu et chef d’État de la République du Niger tel que reconnu par la CEDEAO, l’UA et la communauté internationale. L’organisme a également menacé de « prendre toutes les mesures nécessaires « »y compris l’usage de la force”, pour rétablir l’ordre constitutionnel en République du Niger, au cas où les demandes de l’organisme régional ne seraient pas satisfaites dans un délai d’une semaine ». À cet égard, la CEDEAO a le soutien des États-Unis et de la France.

Le professeur Akinyemi pense qu’il y a toujours un coût pour le leadership, en particulier pour un pays comme le Nigéria qui prétend être le géant de l’Afrique. Pour lui, le Nigeria n’a donc d’autre choix que de mener la croisade, citant le cas du Kenya, de petits acteurs sur la scène internationale qui ont récemment déployé des soldats kenyans chez ses voisins troublés et des policiers kenyans à Cuba, qui connaissent actuellement des troubles civils dans la lointaine Amérique du Sud.

Le président Tinubu affirme cependant qu’il mène la croisade en raison de son engagement en faveur de la démocratie et de la liberté qui, selon lui, sont nécessaires au développement. Je veux croire que le président comprend la démocratie, que la variante que nous pratiquons ou celles en vogue dans les sociétés occidentales, y compris en Amérique, n’a jamais conduit au développement. La richesse de l’Europe et de l’Amérique provenait de l’esclavage et de l’exploitation des ressources des nations colonisées. Mais il ne fait aucun doute que la croisade pour la démocratie, les nouveaux dieux que l’Occident insiste sur le fait que nous devons adorer est impérative. Je suis sûr que le professeur Akinyemi est également conscient qu’aucune nation ne résiste au nouveau Dieu sans conséquences.

À cette époque, parler d’alternative à la démocratie et convoiter d’autres visions du monde en dehors du capitalisme entraînait souvent une condamnation à mort. Nous l’avons vu en Amérique latine où les dirigeants élus étaient régulièrement renversés ou assassinés. En Afrique, nous nous sommes souvenus de la perte de pouvoir de Nkrumah. Au Nigeria, nous avons vu comment Murtala Muhammed, pour avoir déclaré que l’Afrique était devenue majeure et devait être autorisée à prendre son destin en main, a été brutalement assassiné par Dimka. Nous avons vu comment Buhari, pour avoir rejeté le prêt du FMI et ses « conditionnalités » qui incluaient la libéralisation de notre économie pour permettre un libre afflux de main-d’œuvre des sociétés occidentales, a été remplacé par Babangida. Museveni de l’Ouganda nous a récemment raconté comment six chefs d’État africains à l’intérieur d’un avion qui allait servir de médiateur entre Kadhafi et l’Occident, en violation des résolutions de l’ONU, ont ensuite bombardé la Libye où Kadhafi a été tué comme un criminel, ont reçu l’ordre de l’OTAN de retourner dans leurs États.

Le président Tinubu dans son nouveau rôle doit apprendre à marcher sur la corde raide. La croisade doit viser à débarrasser l’Afrique de ses propres démons, y compris des autocrates civils corrompus. Les putschistes sont souvent aidés par l’Occident tandis que ceux qui n’ont pas leur soutien ont été comparés par le professeur Akinyemi à quelqu’un qui chevauche le dos d’un tigre.

L’Occident n’a jamais vu l’Afrique au-delà de l’objet d’exploitation, à partir du 8 août 1444, lorsque le Portugal, par l’intermédiaire de Lancarote de Feitas, a débarqué le premier groupe de 235 esclaves saisis dans le nord de la Mauritanie moderne à Lagos, Lisbonne, les puissances britanniques et françaises et d’autres puissances européennes jusqu’en 1870, environ 426 ans plus tard, des esclaves exportés de la Gold Coast, de Badagry et d’autres parties de l’Afrique de l’Ouest.

En tant que nations colonisées, les pays africains ont été violés à plusieurs reprises par le pouvoir métropolitain afin de résoudre les conflits sociaux et les dislocations dans les États métropolitains. À l’indépendance en 1960, après des siècles de règne brutal de la Belgique, le Congo ne comptait qu’environ cinq diplômés et environ 600 prêtres catholiques romains. Lumumba, le Premier ministre élu assassiné plus tard par les troupes belges, n’avait que six ans d’études tandis que Mobutu, son successeur qui a aidé l’Occident à exploiter le Congo pendant encore 30 ans, s’est enrôlé dans l’armée congolaise en tant que cuisinier.

Alors que 80% des Nigériens n’ont pas accès à l’électricité, un tiers de l’électricité en France proviendrait de l’uranium nigérien. Pour cette raison, beaucoup ont soutenu que les bases militaires américaines et françaises au Niger devaient contribuer à la poursuite de l’exploitation, tout comme beaucoup d’autres ont également souligné que les terroristes de l’Etat islamique et d’Al-Qaïda, prétendument combattus, ont été lâchés sur la région du Sahel après l’invasion de l’Irak et de la Libye par l’Occident en violation du droit international.

Sous le néo-colonialisme, qui, selon Kwame Nkrumah du Ghana, était la dernière étape de l’impérialisme, les nations africaines ont encore été lésées car elles n’avaient personne vers qui se tourner pour obtenir réparation puisque les multinationales qui ont hérité des nouveaux États postcoloniaux n’étaient motivées que par des motifs de profit. Avec la mondialisation, les jeunes africains en raison de l’environnement hostile créé par le FMI et la Banque Mondiale meurent dans le désert et se noient dans l’océan Atlantique pour retourner au deuxième esclavage en Europe. De l’esclavage à la mondialisation, ce que nous avons n’est donc qu’un changement de paradigme. Rien n’a changé.

C’est pourquoi la croisade du Président Tinubu doit porter sur les défis africains persistants ci-dessus et non sur la démocratie, le nouveau dieu que différentes nations, dont la Chine, la Russie et même certaines juntes militaires prétendent aujourd’hui adorer.