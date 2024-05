« Lupin » est la cible de l’extrême droite française

La star de la série d’action française la plus réussie de la dernière décennie accuse les dirigeants d’extrême droite de son pays de » cracher de la haine » contre lui alors qu’ils cherchent à ramener la France à une période odieuse de son histoire, selon un article du Times. Lors d’une apparition télévisée pour promouvoir son autobiographie, Omar Sy a exhorté les Français à « se réveiller » et à se rassembler pour combattre ceux qui « cherchent à faire revivre une France du passé avec des propos très clairs et dégoûtants ».

Dans un lien apparent entre les populistes d’extrême droite d’aujourd’hui et le régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a collaboré avec les occupants nazis, l’acteur déclare : « Les gens qui ont promu ces idées dans le passé ont emmené la France dans des endroits très, très sombres. ». Le rôle principal du charismatique voleur de bijoux Asean Diop dans la série télévisée à succès Netflix Lupin a fait de Sy une star mondiale.

Dans son livre, il évoque pour la première fois son enfance « compliquée » dans une famille polygame, dans une banlieue pauvre de Paris.

L’acteur de 46 ans raconte les difficultés de sa vie en tant que l’un des huit enfants d’une famille qui a grandi entre deux « femmes en guerre » – les deux épouses de son père. Malgré tout cela, il se dit globalement heureux. » Nous avions deux mères qui nous aimaient tous également et nous les aimions également « , dit-il. Il rejette l’étiquette d’« acteur noir » et se décrit comme un « acteur », mais sa couleur est un paramètre qui a joué un rôle déterminant dans sa vie. « Fils d’immigrés d’Afrique de l’Ouest élevé en banlieue, noir et musulman, la combinaison de mes origines est un cocktail qui constitue un symbole, qui a une dimension politique », a-t-il déclaré dans un entretien à la chaîne française Quotidien.

SY se dit attristé par l’extrême controverse publique autour de la possible participation d’Aya Nakamura – une chanteuse française populaire née au Mali – à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris cet été. « C’est décevant dans la France de 2024 d’avoir une discussion sur un artiste de l’envergure d’Aia », dit-il. Trappe, la banlieue ouest de Paris où il a grandi, est connue pour la violence des gangs, mais Sy rejette ce stéréotype.

Il garde de très bons souvenirs du domaine « avec beaucoup de verdure » où il a vécu. » Il n’y avait pas beaucoup de caractéristiques d’un ghetto « , a-t-il expliqué dans l’interview. » J’ai joué au football avec Nikolas Anelka » ajoute-t-il en faisant référence au célèbre attaquant d’Arsenal, de Chelsea et de l’équipe de France.

Le livre « Viens, òn se Parle », écrit avec l’aide de la journaliste Elsa Vigoureux, prend la forme de conversations entre eux et évoque beaucoup de choses sur la vie avec ses parents, d’origine mauritanienne et sénégalaise. Dans une interview à la télévision française, Sy a rejeté les affirmations selon lesquelles il aurait choisi de vivre à Los Angeles avec sa femme Hélène et ses cinq enfants pour éviter les impôts français élevés. Ceux qui l’accusent, dit-il, sont « les mêmes d’extrême droite qui m’accusent d’ingratitude envers la France, alors qu’ils passent leurs journées à « cracher » sur leur propre pays ».

Sy affirme que les concepts de justice, d’égalité et de fraternité, sur lesquels la France moderne a été construite, sont érodés par l’extrême droite, qui envisage une « France misérable du passé ».