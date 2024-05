En Guinée-Bissau, le président sénégalais salue «la convergence de vues entre les deux pays»

Ce 30 avril, le nouveau président du Sénégal s’est rendu en Guinée-Bissau pour une visite de travail et d’amitié. Bassirou Diomaye Faye y a salué « la convergence de vues entre les deux pays » mais a aussi estimé qu’ils « peuvent faire plus et doivent faire plus ».

Le nouveau président du Sénégal s’est rendu le 30 avril 2024 en Guinée-Bissau pour une visite de travail de quelques heures.

Après la Mauritanie et la Gambie, il s’agit de son troisième voyage à l’étranger depuis son investiture le 2 avril dernier. Cette visite a permis à Bassirou Diomaye Faye et à son homologue Umaro Embalo Sissoco d’examiner les accords bilatéraux entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Une grande commission mixte doit d’ailleurs être mise en place dans les meilleurs délais pour analyser certains de ces accords.

Le président sénégalais insiste, lui, sur la nécessaire convergence entre les deux pays : « Les deux pays peuvent faire plus, ils doivent faire plus, car nous ne devons pas aller chercher ailleurs ce que nous pouvons trouver dans nos deux pays respectifs. Voilà pourquoi je voudrais inviter le secteur privé des deux pays à mutualiser les efforts et les ressources. »

Toujours lors d’un point presse auquel assistait notre correspondant à Bissau, Allen Yero Embalo, Bassirou Diomaye Faye a salué : « Je voudrais aussi me réjouir de la convergence de vues entre les deux pays sur les principales questions sous-régionales, régionales et internationales, où nous avons toujours une position concertée qui fait dire à certains que c’est une position uniformisée. Mais le secret de ça, c’est que nous réussissons à nous parler avant de prendre position, pour nous comprendre sur les enjeux qui nous interpellent au même niveau, parce que nous partageons ce que d’autres ne partagent pas forcément avec nous, ou au moins pas avec la même intensité et pas avec la même histoire. »

