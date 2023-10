Les ministres arabes des Affaires étrangères discutent de la mise en œuvre de la » deuxième décennie arabe pour les personnes handicapées »

Les ministres arabes des Affaires sociales ont discuté de la mise en œuvre de la deuxième décennie arabe des personnes handicapées 2023-2032 .

C’était lors du forum de haut niveau sur la mise en œuvre de la deuxième décennie arabe pour les personnes handicapées, qui se tient sous les auspices du Président tunisien Kais said en coopération avec la ligue des États arabes.

Les ministres arabes ont discuté de l’échange d’expériences et d’expertise afin de contrôler les mécanismes pour assurer la mise en œuvre des 17 axes contenus dans ce contrat, qui découle de la décision du 32e Sommet arabe tenu en Arabie Saoudite en mai dernier. Les ministres ont également discuté de la législation, des politiques, des services sociaux, de santé et d’éducation, de la garantie d’une vie autonome pour les personnes handicapées, ainsi que de la participation à la vie politique, aux activités culturelles et sportives.

La sous-secrétaire générale et chef du secteur des affaires sociales de la ligue des États arabes, Haifa Abu-Ghazaleh, a confirmé dans un discours que les résultats de ce forum et ses recommandations seront présentés lors du Sommet arabe sur le Développement qui se tiendra en Mauritanie après avoir été présentés au Conseil des ministres des Affaires sociales afin de travailler à leur mise en œuvre de manière participative.