Le Nigeria sort le Cameroun et affrontera l’Angola en quarts de finale de la CAN

Le Nigeria sort le Cameroun et affrontera l’Angola en quarts de finale de la CAN

Le Nigeria sort le Cameroun et affrontera l’Angola en quarts de finale de la CAN

Grâce à un doublé d’Ademola Lookman (36e et 90e), le très solide Nigeria a logiquement éliminé (2-0), samedi, un Cameroun décevant en huitièmes de finale de la CAN et affrontera l’Angola vendredi (18 heures) en quarts.

Luc Hagège

mis à jour le 27 janvier 2024 à 22h47

Le match : 2-0

Ce choc de titans entre le Nigeria, triple vainqueur de la CAN, et le Cameroun, cinq fois sacré, qui a été l’affiche de trois finales, toutes gagnées par les Lions indomptables (1984, 1988, 2000), a logiquement tourné à l’avantage des Super Eagles (2-0), samedi.

Éliminés dès les huitièmes de finale lors de la dernière édition, au… Cameroun (par la Tunisie, 0-1), ils retrouveront l’Angola (qui a écarté la Namibie, 3-0) en quarts de finale à Abidjan, au stade Houphouët-Boigny, vendredi (18 heures).

Certes intense dans le combat physique, la rencontre s’est avérée décevante sur le plan du spectacle. Mais face à des Lions sans griffes et inoffensifs, incapables de se créer la moindre occasion nette, les Nigérians, hyper solides, puisqu’ils n’ont encaissé qu’un but en quatre matches dans cette CAN (en ouverture face à la Guinée équatoriale, 1-1), ont su faire preuve d’un réalisme certain.

Stanley Nwabali, le gardien nigérian, est sorti sur blessure

Ainsi, après s’être logiquement vus refuser un but de Junior Ajayi (au terme d’une action très confuse) à la suite de l’intervention du VAR pour un hors-jeu (9e), les Nigérians ont su profiter d’une erreur grossière d’Oumar Gonzalez (voir ci-dessous) et d’un manque de solidité du gardien, Fabrice Ondoa, pour prendre l’avantage. Et ce, grâce Ademola Lookman (26 ans, Atalanta Bergame), bien servi par Victor Osimhen (36e).

Les Super Eagles ont ensuite tranquillement géré la seconde période, se contentant de piquer à la fin en plaçant des contres tranchants. Et après deux balles de break manquées par Ola Aina (86e) et Alex Iwobi (88e), Lookman a profité d’un centre en retrait parfait de Calvin Bassey pour s’offrir un doublé d’une reprise du droit (90e), portant ainsi son total à quatre buts en 16 sélections.

Sans doute satisfait du comportement de ses hommes, José Peseiro, le sélectionneur portugais du Nigeria, va toutefois s’inquiéter dans les prochains jours pour son robuste gardien, Stanley Nwabali, contraint de laisser sa place au numéro deux, Francis Uzoho (79e), après un violent choc avec Georges-Kévin Nkoudou (72e)…

Le joueur : le cauchemar d’Oumar Gonzalez

Au coeur de la charnière à trois du Cameroun, l’ancien défenseur central de l’AC Ajaccio (25 ans, 8 sélections, formé à Metz), parti cet été à Al-Raed (Arabie saoudite) et qui n’avait disputé jusqu’ici que 15 minutes dans cette CAN (contre la Guinée, 1-1, lors du premier match), est apparu bien trop fébrile dès l’entame.

Après avoir déjà frôlé la correctionnelle sur le but d’Ajayi finalement refusé pour hors-jeu après l’intervention du VAR (9e), Oumar Gonzalez a été très en dedans physiquement et a multiplié les approximations. La plus criante, devant Victor Osimhen, face auquel il a énormément souffert tout au long du match, a permis au Napolitain de servir Lookman sur l’ouverture du score réussie par ce dernier (36e). Il a été remplacé par Vincent Aboubakar (78e), qui n’a pas pesé.

Pour sa 20e participation à la Coupe d’Afrique des nations, le Nigeria atteint les quarts de finale pour la 18e fois.

lequipe.fr