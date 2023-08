Le ministre Attaf reçoit le secrétaire général du Forum des exportateurs de gaz (GECF)

M. Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères, a rencontré lundi à Alger le secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), Mohamed Hamel, qui est en visite de travail en Algérie.

La réunion s’est tenue au siège du ministère des Affaires étrangères et les entretiens ont porté sur les préparatifs du 7e Sommet des chefs d’État et de gouvernement du GECF qui se tiendra à Alger en mars prochain.

Dans ce contexte, les deux parties insistent sur le fait que l’Algérie, en tant que pays hôte, doit renforcer la coordination et la coopération avec le Secrétariat général du Forum des pays exportateurs de gaz afin de créer toutes les conditions du succès de cette importante rencontre internationale.

La réunion a souligné la nécessité de poursuivre les efforts pour obtenir des résultats qualitatifs reflétant l’importance croissante des questions énergétiques sur la scène internationale, et répondant aux aspirations des pays membres au développement de leurs capacités et à la contribution réelle et efficace dans le traitement des défis posés par la conjoncture internationale sur la sécurité énergétique internationale.