Algériens et marocains devant un tribunal sportif : Conflit sur un maillot avec une carte du Sahara occidental

Le Sahara occidental est une ancienne colonie espagnole annexée par le Maroc en 1975. Les Nations unies ont négocié un cessez-le-feu entre le Maroc et le Front Polisario pro-indépendance, soutenu par l’Algérie, qui a tenu jusqu’à il y a quatre ans.

GENÈVE (AP) — Un différend politique autour du football entre l’Algérie et le Maroc concernant une carte du territoire disputé du Sahara occidental sur un maillot d’équipe sera examiné lors d’une audience d’appel complète devant le Tribunal arbitral du sport.

Le tribunal a déclaré jeudi que les deux parties « échangent actuellement des soumissions écrites » et n’ont fixé aucun calendrier pour la nomination d’un panel de juges et la fixation d’une date pour une audience.

La fédération algérienne de football et le club de l’USM Alger d’Alger contestent une décision de la Confédération africaine de football qui permet au club marocain du RS Berkane de porter un maillot d’équipe comprenant un territoire contesté sur une carte du Maroc.

Le différend a déjà affecté les demi-finales de la Coupe de la Confédération de la CAF, dont l’USM Alger est le champion en titre. Aucun des deux matchs de demi-finale prévus les 21 et 28 avril n’a été joué et les deux ont été attribués par la CAF comme des victoires par forfait de 3-0 pour Berkane.

Berkane est programmé pour jouer la finale en deux manches les 12 et 19 mai — contre Zamalek d’Égypte — et le tribunal n’a pas indiqué jeudi si l’appel algérien sera jugé avant ces matchs.

L’Algérie a rompu ses liens diplomatiques avec le Maroc en 2021.

Les règles du football stipulent que « l’équipement ne doit comporter aucun slogan, déclaration ou image politique, religieuse ou personnelle ».

Berkane est arrivé pour le match du 21 avril à Alger et ses uniformes d’équipe ont été saisis à l’aéroport par les autorités algériennes.

La CAF a refusé une demande algérienne d’interdire les maillots et, après que Berkane a refusé de porter les maillots de remplacement fournis par l’USM Alger, le match n’a pas eu lieu. La CAF a jugé que le club algérien enfreignait les règles de la compétition et Berkane a remporté une victoire par défaut de 3-0.

Une appel urgent des Algériens pour suspendre la décision de la CAF sur le maillot a été rejeté la semaine dernière par le tribunal sportif de Lausanne, en Suisse.

Le 28 avril, l’USM Alger s’est rendu au stade de Berkane pour le deuxième match mais a refusé de jouer si les hôtes portaient les maillots avec la carte. La CAF a attribué une deuxième victoire par défaut à Berkane.

L’appel complet dans l’affaire a maintenant été porté contre la CAF, la fédération marocaine de football et Berkane. Un des responsables les plus influents de l’organisme de football africain, le membre du Conseil de la FIFA Fouzi Lekjaa, est président de la fédération marocaine et ancien président du club Berkane.

AP

