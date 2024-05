Pourquoi la Société générale se désengage du continent africain.

En cédant les actifs bancaires africains et certaines spécialités, le directeur général de la Société générale Slawomir Krupa initie son plan pour créer de la valeur et redevenir performant.

Société générale a annoncé, coup sur coup, les cessions de sa filiale marocaine Société générale Maroc au groupe Saham, propriété du milliardaire Moulay Hafid Elalamy ; puis celle de sa division spécialiste du crédit-bail, Société générale Equipment Finance, vendue à BPCE (Banque populaire-Caisses d’épargne), concurrente française. Deux opérations qui devraient lui rapporter 1,845 milliard d’euros si elles sont accomplies, d’ici à la fin 2025. La banque prévoit aussi de se débarrasser de son activité de titres (SGSS), bien que rien n’ait été confirmé à ce stade. Et elle continue de prévoir de se désengager en Afrique, notamment en Algérie où une revue des activités stratégiques est en cours. Le tout s’inscrit dans un vaste plan de réductions des coûts.

Source: Challenges.fr