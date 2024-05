Ouverture à Nouakchott de la foire des produits algériens

Le secrétaire général, Amadou El-Hadj Gueye a dans son allocution prononcée à cette occasion, expliqué le grand potentiel dont jouit la Mauritanie, et qui en fait un pays destiné à jouer un rôle commercial majeur entre le nord et le sud du Sahara. Interrogé par nos soins, il a affirmé qu’il n’a pas été mordu à l’hameçon et que cette foire est « chirurgicalement professionnelle ».

Dans un mot prononcé à cette occasion, l`ambassadeur d`Algérie, Mohamed Ben Attou, a déclaré :

« Nous nous réunissons aujourd’hui, quelques semaines après l’inauguration du point de passage terrestre entre les deux pays, donnant le signal de la construction de la route qui les relie, la mise en place de la zone franche, pour donner une nouvelle dynamique à travers la sixième édition du Salon des produits algériens à Nouakchott, et la convocation du conseil d’affaires conjoint entre les deux pays.»

L’ambassadeur a ajouté que les relations économiques ont connu un grand bond en avant au cours de l’année écoulée, puisque le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint environ 400 millions de dollars, dépassant le pourcentage d’échanges de 153 % par rapport à 2022, et que l’Algérie est devenue le premier partenaire de la Mauritanie au niveau continental, et le troisième partenaire au niveau mondial après le Canada et la Chine.

Le premier vice-président de la Confédération Nationale des Employeurs Mauritaniens, le directeur général de la Société algérienne des foires et expositions (SAFEX), les présidents du Conseil d’affaires algéro-mauritanien, le SG de la Chambre algérienne du commerce et de l’industrie (CACI), et un bon nombre de chefs d’entreprises et de présidents de groupes économiques algériens et mauritaniens ont pris la parole à cette occasion, et salué l’importance de la coopération et de l’intégration entre les deux pays frères et l’intérêt du marché prometteur de l’Afrique subsaharienne.

Rapide info avec agences