La ministre de la Santé devant une Commission de l’Assemblée

La ministre de la Santé devant la Commission de l’Orientation Islamique, des ressources humaines, des Affaires sociales et Culturelles de l’Assemblée Nationale.

La ministre de la Santé, Mme Naha Hamdi Mouknass a fait une présentation aujourd’hui, jeudi, devant la Commission de l’Orientation Islamique, des ressources humaines, des Affaires sociales et Culturelles de l’Assemblée Nationale, qui a tenu sa réunion ce soir, présidée par le député Mohamed Ould Talebna, président de la commission, pour discuter d’un projet de loi qui abroge et remplace certains des dispositifs de l’Ordonnance juridique n ° 2005-006 publiée le 29 septembre 2005, telle que modifiée, et comprend la mise en place d’un système d’assurance maladie.

Au cours de la présentation, S.E. la ministre a passé en revue le contenu des points du projet de loi, notant que les services de santé constituent l’une des composantes fondamentales les plus importantes de la politique de développement social menée par les pouvoirs publics, qui repose principalement sur la garantie de l’unité et de la cohésion sociale.