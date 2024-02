La CVE plaide pour une candidature unique et consensuelle.

*COALITION VIVRE ENSEMBLE (CVE)*

*Appel*

*La CVE plaide pour une candidature unique et consensuelle de l’opposition à l’occasion des élections présidentielles du 29 Juin 2024.*

Le 29 juin prochain, le corps électoral de notre pays sera de nouveau convoqué pour choisir celui qui aura la lourde responsabilité de conduire les destinées de notre pays pour les cinq prochaines années. À quelques mois de cette grande échéance, la Coalition Vivre Ensemble (CVE), après analyse profonde de la situation politique nationale, s’est engagée dans une démarche à mobiliser et à mettre tous les atouts au côté de la grande famille de l’opposition d’une part, pour les échéances présidentielles et d’autre part, élaborer une stratégie qui pourrait conduire à la victoire au soir du 29 juin 2024.

La CVE, convaincue depuis bien longtemps de l’imperieuse nécessité du vivre ensemble des Mauritaniens,consciente du danger que lui fait courir le système suprématiste enraciné dans le pays,lance un appel solennel à tous les partis, mouvements et associations des droits de l’homme pour un sursaut d’union autour d’une candidature unique et consensuelle de l’opposition anti-systéme en vue d’un changement qualitatif de la vie politique mauritanienne pour un avenir radieux du pays.

Pour ce faire, la CVE entreprendra dans les prochains jours des démarches auprès de tous pour une table ronde des candidats,des forces politiques,de la société civile etc.. en vue de réaliser ce dessein qui demande l’effort de tous .

Pour la CVE, à titre indicatif, le candidat devra incarner les valeurs et principes entre autres:

-qui prone le retour des militaires dans leurs casernes.

-qui combat l’injustice, toutes les injustices (esclavage, discrimination, racisme, exclusion, népotisme etc. )

-qui apure le passif humanitaire en mettant en avant les intérêts des victimes et des ayant-droits,

-qui initie une école pour tous avec pour base l’officialisation des langues nationales, leur enseignement et leur usage dans l’administration,

-qui développe une agriculture moderne tenant compte des aspirations des populations et des propriétaires des terres,

-qui veille à une bonne répartition des richesses sans favoritisme aucun,

-qui défend une véritable justice pour tous les citoyens,

-qui instaure une administration et une diplomatie à l’image de la diversité culturelle de la Mauritanie,

-qui instaure une démocratie véritable qui bannit les fraudes et les manipulations avec une CENI véritablement indépendante,

-qui édifie une armée plurielle au service de la nation,

-qui professe un dialogue inclusif et permanent sur les grandes questions nationales:l’unité nationale, la diversité culturelle, le développement économique et social, la place de la Mauritanie dans le concert des nations.

-qui tient à l’égalité des chances et l’accès à l’enrolement de tous les mauritaniens etc..

La CVE exhorte l’opposition à parler d’une même voix.

*La Commission Exécutive*