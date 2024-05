Coalition Biram Président 2024 : « Ensemble pour le changement »

Au cours d`une conférence de presse organisé, dimanche 12 mai, par la ‘‘Coalition Biram Président 2024‘‘, dans les locaux de IRA à l`ilot K, un quartier de Nouakchott, les présidents et représentants de ladite coalition ont réaffirmé leur engagement pour le changement.

Présents à cette conférence de presse, les représentants de la CVE, FPC, DKLM, MEJD, MDC, Mauritanie Tammpi et les indépendants, respectivement, Ba Aboubakry, Samba Thiam, Diallo Moussa, Mouhamedou Pathé Diallo, Abderrahmane Pathé Ba et le groupe des indépendants Ladji Traoré et Touré Mamadou.

Au cours de cette rencontre face à la presse, les leaders de la coalition ont affirmé que leur soutien à la candidature de Biram Dah Abeid signifie le changement pour refonder la Mauritanie sur des bases solides.

Cette rencontre a été marquée par la lecture en arabe, dans toutes les langues nationales et en français, d`une déclaration contenant un ensemble de points entre autres, le règlement du passif humanitaire, la mise en place d`une justice sociale, l’éradication de l’esclavage et ses séquelles, la bonne gouvernance, garantir un état-civil fiable aux citoyens, mettre fin au problème foncier, assurer un bon système éducatif aux enfants mauritaniens, redynamiser le secteur de la culture, la santé, l’officialisation des langues nationales, offrir à la jeunesse des emplois décents, jeter les bases du vivre ensemble pour une unité nationale et une cohésion sociale, ….

Projet pour la marche de la Mauritanie

Thiam a annoncé que les mauritaniens veulent un changement fondé sur l’unité, l’égalité, l’équité et la diversité.

Il a remercié l’ensemble des leaders et représentants des mouvements, partis politiques et associations qui ont décidé de le soutenir pour l`intérêt de la Mauritanie.

Ajoutant qu`ils resteront ouverts à tous les mauritaniens qui désirent porter leur projet pour la marche de la Mauritanie.

En sa qualité du doyen des candidats, BDA, a appelé les candidats à la signature d`un ‘‘Pacte de bonne conduite‘‘ durant la campagne.

Les orateurs ont profité de la conférence de presse pour appeler les jeunes à s`inscrire massivement sur les listes électorales pour qu`ils puissent accomplir leur devoir civique, le jour du 29 mai prochain.

Ils ont appelé l’ensemble de leurs militants et sympathisants à resserrer les rangs et sensibiliser pour l’élection de Biram Dah Abeid, le 29 juin prochain, avant minuit.

Pour rappel, la conférence de presse est initiée par la CVE et le FPC.

Rapide info avec Future Afrique