La Chine promeut le sport des jeunes

Le vendredi 28 juillet, le président Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan ont organisé un banquet de bienvenue dans la ville de Chengdu en l’honneur des invités internationaux qui sont arrivés à la cérémonie d’ouverture de la 31e Universiade mondiale d’été.

Le président indonésien Joko Widodo et son épouse Iriana Widodo, le président mauritanien Mohamed Ould Ghazwani, le président de la République du Burundi Evariste Ndayishimie, le président du Guyana Mohamed Ifraan Ali, le premier ministre géorgien Irakli garibashvili et le président par intérim de la Fédération internationale des sports étudiants (FISU) Leonz Eder ont assisté à la réception.

Le dirigeant chinois a accueilli les invités au nom du peuple et du gouvernement chinois. Il a noté que les préparatifs de l’Universiade en Chine ont été guidés par l’idée que les jeux devraient être simples, sûrs et brillants. Il a déclaré que des efforts avaient été faits pour surmonter les obstacles, y compris les effets de la pandémie, et que la Chine s’acquitterait de son engagement de mener à bien les jeux et de contribuer au développement du sport des jeunes.

Xi Jinping a également souligné que l’Universiade de Chengdu aidera les jeunes du monde entier à approfondir leur compréhension afin de donner un nouvel élan au progrès de l’humanité.