Les médias étrangers prêtent attention à l’ouverture de l’Universiade de Chengdu: un événement de jeunesse, d’unité et d’amitié

29 Juillet 2023 18: 10 Source: Réseau de nouvelles de Chine

Beijing, 29 juillet Nouvelles complètes: Les 31e Jeux Mondiaux Universitaires d’été se sont ouverts à Chengdu, dans la province du Sichuan, en Chine, dans la soirée du 28, et ont retenu l’attention de nombreux médias étrangers. Les médias étrangers ont rapporté que l’Universiade de Chengdu est un grand événement de jeunesse, d’unité et d’amitié.

L’agence de presse turque Anadolu a rapporté que les 31èmes Jeux Mondiaux Universitaires d’été se sont ouverts à Chengdu le 28.Le président indonésien Joko, le Président mauritanien Ghazwani, le Président burundais Ndayishmiye, le Président guyanais Ali et le Premier Ministre géorgien Garibashvili ont assisté à la cérémonie d’ouverture.

Le média latino-américain TeleSUR a rapporté que plus de 10 000 athlètes et officiels de près de 170 pays et régions ont participé à l’Universiade.La cérémonie d’ouverture a eu lieu le 28 au stade principal nouvellement inauguré du parc sportif du lac Dong’an, qui peut accueillir 40 000 spectateurs.

Le site Web de « Pakistan Today » a rapporté que depuis sa naissance, les Jeux mondiaux universitaires ont été un grand événement pour la jeunesse, un grand événement pour l’unité et un grand événement pour l’amitié.

Le rapport indique également qu’alors que de jeunes athlètes du monde entier se réunissaient à Chengdu, dans la province du Sichuan, pour participer aux 31e Jeux mondiaux universitaires d’été, la Chine a également entamé sa diplomatie estivale. En accueillant des dirigeants étrangers en visite en Chine, ils ont discuté de la manière de promouvoir davantage les relations bilatérales et de renforcer l’unité du “Sud global” pour insuffler une impulsion au monde dans l’ère post-épidémique.

L’agence de presse satellite russe a rapporté le 28 que lors de l’Universiade de Chengdu, des activités telles que la Conférence académique mondiale, la Biennale de Chengdu et l’expérience des compétences du patrimoine culturel immatériel chinois auront également lieu, invitant les jeunes du monde entier à approfondir leur compréhension et leur amitié dans une atmosphère détendue et joyeuse.