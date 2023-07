Le président indonésien Jokowi se rend en Chine pour rencontrer Xi Jinping et se concentrer sur l’économie

Le président indonésien Jokowi s’est rendu en Chine le 27. Il a déclaré que la réunion avec le président chinois Xi Jinping se concentrerait sur les investissements et les plans stratégiques, et discuterait des questions commerciales, mondiales et régionales. (图取自facebook.com/Jokowi )

Le président indonésien Jokowi s’est rendu en Chine aujourd’hui. Il a déclaré que la réunion avec le président chinois Xi Jinping se concentrerait sur les investissements et les plans stratégiques, et discuterait des questions commerciales, mondiales et régionales. Les universitaires indonésiens ont souligné que la réunion entre les deux hommes se concentrerait sur l’économie et l’investissement, et qu’il n’y aurait pas beaucoup d’attention sur des questions politiques telles que les relations Américano-chinoises et la question du détroit de Taiwan.

Joko Widodo est arrivé à Chengdu, en Chine, dans l’après-midi. Il s’agit de sa deuxième visite en Chine depuis son entrée en fonction. Il rencontrera Xi Jinping et assistera à la cérémonie d’ouverture des Jeux Mondiaux Universitaires de Chengdu (Universiade).

Avant de partir, Jokowi a déclaré aux médias à Jakarta: « Je discuterai avec le président Xi dans les domaines de l’investissement et de la planification stratégique. En outre, nous discuterons également du commerce et des questions régionales et mondiales. »Il a déclaré qu’il rencontrerait les dirigeants de plusieurs entreprises chinoises qui ont investi en Indonésie ou qui investiront en Indonésie, en particulier des entreprises dans les domaines de la pétrochimie, des énergies renouvelables et de l’assainissement.

Jokowi a rencontré Xi Jinping plus de 10 fois depuis son entrée en fonction. Lui et Xi Jinping ont tenu deux réunions bilatérales au cours de l’année écoulée, à savoir une visite en Chine en juillet de l’année dernière et le Sommet des dirigeants du Groupe des 20 (G20) qui s’est tenu à Bali, en Indonésie, en novembre.

« Kompas » (Kompas) a souligné que Jokowi assisterait au sommet des Brics (Brics) en Afrique du Sud à la fin du mois d’août et pourrait rencontrer à nouveau Xi Jinping.

Yeta Purnama, chercheuse au Centre indonésien de Recherche économique et juridique (CELIOS), a déclaré à l’Agence de presse centrale que le voyage de Jokowi se concentrerait sur les questions économiques et ne parlerait pas de politique.Elle a déclaré: « Le voyage de Jokowi n’a pour but que de renforcer les visites de responsables indonésiens en Chine et les réunions avec des responsables des deux côtés (les sujets abordés) au cours des derniers mois.」

Ce à quoi Ye Da faisait référence, c’est qu’à la mi-juillet, la ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsudi a rencontré Wang Yi, directeur du Bureau du Comité de Travail des Affaires étrangères du Comité central du Parti communiste chinois, lors de la Réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN tenue à Jakarta. À cette époque, les deux parties ont discuté de la coopération entre les deux pays sur le développement vert, l’économie numérique, la sécurité alimentaire, etc., et échangé des points de vue sur les questions internationales et régionales.

Le ministre indonésien des Affaires maritimes et de la Coordination des Investissements, Luhut Binsar Pandjaitan, s’est rendu en Chine en avril. À cette époque, il négociait principalement avec la Chine sur les intérêts du prêt ferroviaire à grande vitesse de Yawan.

Lorsqu’on lui a demandé si les deux parties discuteraient des relations américano-chinoises et des problèmes du détroit de Taiwan, Ye Da a répondu qu’elles ne le devraient pas, car l’Indonésie se concentre toujours principalement sur les questions économiques.

Harryanto Aryodiguno, chargé de cours en relations internationales à l’Université présidentielle d’Indonésie, a également avancé un point de vue similaire.Il a déclaré que Jokowi pourrait mentionner brièvement les relations américano-chinoises, mais qu’il n’encrasserait pas trop, car l’Indonésie doit toujours coopérer avec les États-Unis et la Chine et entretenir des relations amicales avec les États-Unis et la Chine.

En ce qui concerne la question du détroit de Taiwan, Lai Jianwen a déclaré que le gouvernement indonésien considérait la question de Taiwan comme les affaires intérieures de la Chine et avait toujours estimé qu’il n’était pas nécessaire d’en discuter à l’heure actuelle, de sorte qu’elle ne serait pas soulevée.

Les médias indonésiens accordent également une grande attention à la visite de Jokowi en Chine. Le Jakarta Post a souligné qu’au cours des 10 dernières années, le gouvernement indonésien a continué de se rapprocher de la Chine, un grand pays d’Asie de l’Est, et la considère comme un partenaire prêt à investir et à être fiable pour le développement durable de l’Indonésie.

Cependant, les retards et les augmentations de coûts de certains grands projets ont déclenché des critiques selon lesquelles les prêts internationaux de la Chine ont plongé l’Indonésie dans l’endettement. »Ces problèmes n’ont pas affecté la poursuite des investissements de l’Indonésie en provenance de Chine », indique le rapport.Lors de la visite de Jokowi, l’économie redeviendra la principale question centrale, et il est prévu que la coopération dans les véhicules électriques (VE) devienne le contenu principal de la réunion. »

Luhut, qui s’est rendu en Chine avec Jokowi, a déclaré aux médias le 25 que Jokowi rencontrerait un certain nombre d’hommes d’affaires chinois et visiterait également BYD, une importante entreprise chinoise de véhicules à énergies nouvelles. Auparavant, BYD avait exprimé son intérêt à investir en Indonésie.

Lai Jianwen a déclaré à l’Agence de presse centrale que le voyage de Jokowi mettait en évidence les relations plus étroites entre l’Indonésie et la Chine, et que les deux parties coopéreraient davantage dans les domaines de l’économie, du commerce, de la pêche et des investissements dans les infrastructures.

Il a déclaré : » Les centres économiques traditionnellement dominés par l’Occident se tournent vers l’Asie. Par exemple, la Chine, la Corée du Sud et le Japon sont tous des partenaires stratégiques de l’Indonésie. Par conséquent, le renforcement de la coopération avec ces trois pays est désormais très important pour l’Indonésie.」

Lai Jianwen a expliqué que pour Jokowi, grâce à la coopération avec la Chine, le Japon et la Corée du Sud, le statut international de l’Indonésie peut être renforcé, tout en permettant à l’Indonésie d’exercer une plus grande influence aux niveaux mondial et régional.

En plus d’inviter Jokowi cette fois, la Chine, dont le Président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, le Président burundais Evariste Ndayishimiye, le Président guyanais Mohamed Irfaan Ali et le Premier Ministre géorgien Irakli Garibashvili, ont également été invités à se rendre en Chine et à assister à la cérémonie d’ouverture de l’Universiade de Chengdu.

Lai Jianwen a observé: « La plupart de ces pays sont des pays qui ont soutenu le Mouvement des Non-alignés dans le passé.La Chine a invité Jokowi à se rendre en Chine en raison de l’importance géopolitique de l’Indonésie et du rôle important de l’Indonésie dans l’ASEAN et la région. »

Il a déclaré que l’énorme population et les ressources naturelles de l’Indonésie sont également très importantes pour la Chine.Par conséquent, le voyage de Jokowi met en évidence l’importance de l’Indonésie pour la Chine.

Le diplomate indonésien Muhammad Zulfikar Rakhmat a également souscrit à cette déclaration et a déclaré à l’Agence de presse centrale que « La Chine estime qu’il est essentiel de coopérer avec de nouveaux partenaires mondiaux importants. »Par exemple, la Chine invite maintenant l’Indonésie à devenir membre des pays BRICS.

(Éditeur: Feng Zhao)

