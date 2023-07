Le Président Ghazouani se rend à Chengdu en Chine

Le président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a quitté Nouakchott, jeudi matin, pour la ville de Chengdu, en République populaire de Chine où il assistera aux Jeux Mondiaux Universitaires, à l’invitation de son homologue chinois, M.Xi Jinping.

Il a été salué à son départ de l’aéroport international Oumtounsy par le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, les ministres conseillers à la présidence de la République et les ministres de la Justice et de la Défense nationale.

Le président de la République a été salué, également, par le Chef d’Etat-major particulier du président de la République, la directrice adjointe de cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest, la présidente de la Région de Nouakchott et le chargé d’affaires de l’ambassade de Chine à Nouakchott.

Son Excellence est accompagnée, au cours de ce voyage par la délégation suivante :

-Moctar Ould Diay, ministre directeur de cabinet du président de la République ;

-Abdessalam Ould Mohamed Saleh, ministre de l’Économie et du Développement durable ;

– Mohamed Abdallah Boukhari El Vilali, Ambassadeur de Mauritanie à Pékin ;

-Ba Abdoulay, président de l’autorité de la zone franche de Nouadhibou ;

-Mohamed Ould Abdel Vettaah, commissaire de l’OMVS ;

-Ethmane Tall, conseiller à la présidence de la République ;

-Mohamed Lemine Ould Selmane, conseiller à la présidence de la République ;

-El Hacen Ould Ahmed, directeur général des protocoles d’Etat ;

-Sid’Elemine Mohamed Mahmoud, directeur général de la société d’énergie de Manantali.

AMI