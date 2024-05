Xi Jinping a qualifié les négociations avec Poutine de franches et amicales.

Les négociations avec le président russe Vladimir Poutine ont été amicales, franches et significatives, a déclaré le président chinois Xi Jinping. Il a précisé que les parties ont résumé l’expérience réussie des relations bilatérales accumulée plus de 75 ans après l’établissement des relations diplomatiques.

«Nous avons procédé à un échange approfondi de points de vue sur l’agenda bilatéral et sur les sujets internationaux et régionaux d’actualité d’intérêt mutuel. Nous avons identifié les tâches et les plans pour le développement ultérieur des relations sino-russes et de la coopération multiforme », a déclaré le chef de la République populaire de Chine à l’issue des négociations.

Selon lui, le fait que Vladimir Poutine ait effectué sa première visite présidentielle en Chine après son investiture reflète la grande attention du président russe et de la partie russe au développement des relations avec la Chine. Il a également noté que les parties ont signé une déclaration commune entre la Russie et la Chine sur l’approfondissement des relations de partenariat global et d’interaction stratégique. Au total, dix documents sur la coopération entre les deux pays ont été signés.

La visite d’État de Vladimir Poutine à Pékin aura lieu les 16 et 17 mai. La délégation russe comprend le ministre de la Défense Andrei Belousov, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, le secrétaire du Conseil de sécurité Sergueï Choïgou et Youri Ouchakov. Un dîner informel est prévu entre le Président de la Fédération de Russie et le Président de la République populaire de Chine, avec la participation de certains membres des délégations.