Insaf organise un méga meeting à Aleg (photos reportage)

Insaf organise un méga meeting populaire à Aleg (photos reportage)

Dans la soirée du samedi 18 février 2023, le Parti El-Insaf a organisé un meeting populaire dans la ville d’ Aleg, dans le cadre des activités supervisées par le Président du parti ces jours-ci dans la wilaya du Brakna, afin de s’enquérir sur le travail effectué par les coordinateurs du parti en charge de la préparation des élections de 2023 au niveau de l’État.

La cérémonie a été marquée par un important discours prononcé par le Président du parti, M. Mohamed Maelainine Ould Eyih, à travers lequel il a exprimé ses remerciements aux militants du parti au niveau du Brakna pour leur présence remarquable, et pour l’hospitalité exprimée par la qualité d’accueil qu’ils lui ont réservés aujourd’hui et à la délégation qui l’accompagne.

Il les a également remerciés pour leur haut niveau de coopération avec les missions du parti lors de l’accomplissement de leurs tâches ces dernières semaines dans la wilaya, soulignant que tout cela témoigne de leur attachement au parti et au programme de Son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, et de leur souci de consolider les réalisations et acquis effectuées au profit du peuple mauritanien sous sa direction.

Le président du parti a ajouté que les réformes que traverse le parti refléteront les aspirations de tous les militants, selon le principe d’équité, qui est leur choix, soulignant que la présence et la disponibilité qu’ils ont manifestés prouvent le poids incontestable du parti dans cette ancienne wilaya.

Auparavant, Sidi Ould Zein, coordinateur des missions du parti au niveau des wilayas du Gorgol et du Brakna, Dia Malal, coordinateur des missions du parti au niveau du Brakna, et N’diaye Daouda, Secrétaire fédéral du parti au Brakna, ont pris la parole et ils ont tous remercié les militants du parti pour leur présence qualitative et leur volonté de protéger et de faire aboutir les idéaux de leur parti.