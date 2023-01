Ghazouani au sommet de Dakar sur la souveraineté alimentaire.

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a pris part, ce mercredi, au sommet « Dakar 2 » sur la souveraineté et la résilience alimentaire organisé à Dakar sous le thème :” Nourrir l’Afrique”.

Avant l’ouverture du Sommet, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a rencontré son homologue sénégalais, S.E. M. Macky Sall accompagné du président de la Banque Africaine de Développement (BAD), M. Akinwumi Adesina.

La cérémonie d’ouverture de cette rencontre, organisée par BAD, a été présidée par le Président sénégalais.

Pendant les trois jours du Sommet, les chefs d’États et de gouvernement africains discuteront des sujets portant sur la mobilisation des financements publics et ceux des partenaires au développement et du secteur privé, pour exploiter le potentiel agricole et alimentaire de l’Afrique.

Le sommet vise un engagement politique de haut niveau, le soutien des partenaires au développement et les investissements du secteur privé autour de la production, des marchés et du commerce pour assurer une production alimentaire accrue dans les pays africains.

Le partage d’expériences réussies dans le domaine de l’alimentation et de l’agriculture dans les pays sélectionnés pour doubler la productivité agricole et de développer les infrastructures est aussi l’un des sujets qui seront abordés au cours du sommet en plus de la logistique nécessaire à la transformation agro-industrielle pour créer des marchés et des chaînes de valeur alimentaires et agricoles compétitives.

Ouvrant le sommet, le Président sénégalais M. Macky Sall a souligné la nécessité pour l’Afrique d’assurer la souveraineté alimentaire, la gestion durable des terres, de favoriser le désenclavement des zones de production et de développer des infrastructures de stockage, de transformation et de conservation.

Il s’agit, a-t-il dit, de soutenir les petits exploitants, plus particulièrement les femmes et les jeunes qui doivent avoir un plus grand accès au foncier.

Le continent doit pouvoir se nourrir par lui-même et contribuer à nourrir le reste du monde, a-t-il fait observer

« Dakar 2 » se veut un sommet de l’action et le pari de l’agriculture africaine moderne pour l’atteinte de la souveraineté alimentaire.

Les différents autres intervenants ont mis l’accent sur la nécessité d’engager une dynamique de mise à niveau du secteur agricole en Afrique pour éradiquer la famine, garantir la sécurité alimentaire, créer des chaines de valeurs et favoriser l’emploi des femmes et des jeunes par l’accès au foncier, les financements adaptés et l’accompagnement.

Plus de 1 500 personnes dont une vingtaine de chefs d’État et de gouvernements, des ministres chargés de l’économie et des finances, des ministres de l’agriculture et des secteurs connexes, des gouverneurs de banque centrale ainsi que des acteurs du secteur privé, des organisations multilatérales, des organisations non gouvernementales, des universitaires et des scientifiques de premier plan prennent part au sommet.