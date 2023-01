G5 Sahel : les ministres des Affaires étrangères se réunissent au Tchad pour une relance d’activités.

Publié dans Alwihda Info | Par Djimet Wiche Wahili – le 17 Janvier 2023.

Le Tchad accueillera mercredi 21 janvier 2023 à Ndjamena une réunion des ministres des affaires étrangères des pays du G5 Sahel. Selon une source du ministère des affaires étrangères, cette réunion verra la participation de plusieurs ministres des affaires étrangères des pays membres du G5 Sahel.

e but de cette rencontre est de relancer les activités de l’organisation en engagant une réflexion. Le Ministre des affaires étrangères du Niger est déjà arrivé et celui de la Mauritanie devrait arriver dans les prochaines heures.

Les pays membres du G5 Sahel ont été confrontés à des difficultés ces derniers mois en raison d’un contexte sécuritaire et politique qui a affaibli la vitalité de cette institution. Cette situation préoccupe le Président en exercice, général Mahamat Idriss Deby qui souhaite réorganiser et redynamiser le G5. Cette réunion sera dirigée par le ministre des affaires étrangères du Tchad, Ambassadeur Mahamat Saleh Annadif.

Le G5 Sahel est un cadre institutionnel de coordination et de coopération régionale en matière de politiques de développement et de sécurité, créé en 2014 par cinq pays de la bande sahélo-saharienne : le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. La région du Sahel connaît depuis quelque temps une recrudescence des attaques terroristes contre des cibles civiles et militaires. Des groupes armés terroristes présents dans les zones frontalières s’en prennent régulièrement à la population et aux institutions nationales, à travers des attaques coordonnées qui exploitent la porosité des frontières et l’étendue des territoires.

Djimet Wiche Wahili

Source: Alwihda Info