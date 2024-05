Le Parti Centre par l’Action et pour le progrès (CAP) se réorganise

Le Parti Centre par l’Action et pour le progrès (CAP-El Messar) a tenu, dimanche 12 mai 2024, à l’hôtel TALHAYA de Rosso des assises de concertation sous le thème : « réorganisation et implantation des sections et sous-sections dans les communes de Rosso et Jdrel Mohgein (Trarza) ».

Ont pris part à ses travaux, le fondateur dudit parti, l’ancien député-maire de Rosso, Sidi Diarra, le secrétaire général du parti, M. Ahmed Bakar, le directeur du cabinet du président, des cadres et des dizaines de militants.

Au cours des assises, après consultations, il a été convenu de mettre en place pour la ville de Rosso quatre sous-sections dont la composition est la suivante :

Sous-section Est : Guidakhar, Rgheiwatt, Goueibinatt, Baghdad et Keur-Madick. Sous-section Nord : Tezaya, Nioulé, Taiba, Mbetattt, M’Bareck Jew, El Heikel, Lekdem, Nkekatt, Hsey Laleyatt. Sous-section Sud-Ouest : Breune, Dieuk, Tekich Koumba, PK 9 et 10 jusqu’au PK 24. Sous-section : Rosso et ses alentours dont Garak et Touguène. En plus de la section départementale à Rosso, présidée par le coordinateur, Bamba Ould Ahmed.

Ces travaux ont été précédés, le samedi 11 mai 2024, d’une réunion de travail, tenue dans la commune de Jred El Mohgein avec les représentants de 28 localités. A l’issue de cette rencontre, la commission a procédé à la formation de 3 sous-sections.

Pour rappel, les participants ont souligné que cette concertation s’inscrit dans le cadre de leur souci de renforcer les bases du parti dans le but de se préparer aux élections municipales, législatives et régionales de 2028 et la présidentielle de 2029.

Ils ont insisté sur leur volonté commune de contribuer au succès des prochaines échéances électorales, avec un esprit patriotique et de manière à consolider la vie démocratique au sein du parti et à renforcer le choix démocratique qu’il s’est choisi par la voie des militants pour la formation des sections et sous-sections.

Au cours de l’élection des présidents des sections et sous-sections, la commission a insisté sur la transparence sur le choix. Ils ont rappelé l’importance de renforcer et de consolider la coordination régionale en vue de contribuer au développement du parti et de relever les grands défis auxquels il fait face.

Prenant la parole, le fondateur du parti, CAP-El Messar, l’ancien Député-maire de Rosso, M. Sidi Mohamed Alioune dit Sidi Diarra, a salué, à cet effet, la décision de la direction du parti et de ses instances. Et, il a fait appel à tous les militants et sympathisants du parti, où, ils se trouvent de rester souder et de travailler pour l’émancipation de militants et leur éveil politique.

Pour sa part, le secrétaire général du parti, M. Ahmed Bakar, a salué le climat et l’esprit démocratique dans lesquels se sont déroulés les élections des présidents et adjoints des sections et sous-sections.

« Nous adressons nos remerciements à notre frère, le fondateur du parti, M. Sidi Diarra pour les efforts et les moyens déployés pour l’organisation et la réussite des assises », a-t-il dit.

Il est prévu que des séries de formations soient organisées au profit des responsables des sections et des militants sur le plan d’action, le rôle et la responsabilité dans la vie de parti.

Selon une source, des commissions vont se déplacer dans les prochains mois pour la formation et l’implantation des sections du parti dans les villes de l’intérieur. Et, cette source de préciser que le parti se prépare pour soutenir son candidat à l’élection présidentielle dont le premier tour est prévu, le samedi 29 juin prochain.

Synthèse Aboubakrine SIDI

