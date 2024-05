Déclaration de soutien à une candidature



L’élection présidentielle du 29 juin 2024, intervient dans un contexte de crise sécuritaire sous-régionale, particulièrement à nos frontières Est et Nord, de crise socio-économique et de dégradation continue des conditions de vie des populations, de gestion gabegique, de dislocation de l’unité nationale par des politiques publiques bâties sur des discriminations et des injustices de toutes sortes. Le président sortant responsable de cette situation catastrophique tentera par tous les moyens de se faire reconduire. Afin de lui barrer la route, deux options ont fait l’objet de débats. Nous avions privilégié à notre niveau, une candidature consensuelle au sein de l’opposition, mais celle de candidatures multiples a fini par s’imposer

Devant cette situation, tout en appelant à une unité d’action de toute l’opposition pour imposer une élection transparente, garantissant l’alternance démocratique, nous avons décidé de soutenir le Professeur Outouma SOUMARÉ, pour sa compétence, son intégrité morale, son sens du patriotisme et son attachement à l’unité nationale.

Les signataires:

Rassemblement Des Démocrates Progressistes (RDP)

Pour une Mauritanie Unie et Forte (PMUF)

Avant-garde des forces de changement démocratique (AFCD)

Députée Kadiata Malick DIALLO

Député Yahya Loud

Lundi 13 Mai 2024