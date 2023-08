L’Ambassade d’Algérie à Nouakchott et le Khalifat Général de la Tariqha Tijaniya en Algérie présentent leurs condoléances à la famille Ehl Mechri à « Maatamoulana »

Une délégation de l’Ambassade d’Algérie à Nouakchott, accompagnée de Cheikh Cherif Mohamed El Bechir Ben Allal Tijani, Représentant du Khalifat Général de la Tarigha Tijaniya, a effectué une visite au domicile de Son Eminence Cheikh Hajj Ould El Michri à » Maatamoulana » hier mercredi 2 aout courant.

Un voyage qui s’inscrit dans le cadre de la présentation sur place de l’honorable délégation de ses condoléances les plus attristées à cette honorable famille, affligée à la suite du décès de son fils feu, « Abdoullah Ould El Mechri ».

La délégation algérienne et le Représentant du Khalifat Général de la Tariqha Tijaniya ont transmis les condoléances de Son Excellence l’Ambassadeur d’Algérie à Nouakchott, SEM. Mohamed Ben Attou, ainsi que celles du Khalife Général de la Tariqha Tijaniyya, Cheikh Sharif Ali Belarabi, ainsi que leur compassion au Cheikh Hajj El-Mishri et à toute la famille du défunt, implorant Allah le Tout Puissant de l’accueillir en Son Saint Paradis. Amine.

Son Eminence Cheikh Al-Hajj El-Mishri a exprimé pour la circonstance ses remerciements et sa gratitude à la délégation pour cette visite et pour les sincères sentiments de sympathie et de compassion manifestés par les visiteurs venus de toutes les directions exprimer au terme de longs voyages effectués à destination de Maatamoulana, leurs condoléances les plus attristées, qui dira-t-il « ont atténué l’affliction et la consternation de l’honorable famille ».