Le Premier ministre prend part à l’ouverture d’une conférence sur le pétroale et le gaz

Le Premier ministre prend part à l’ouverture d’une conférence sur le pétrole et le gaz.

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud a assisté, hier lundi à Houston (USA), à l’ouverture d’une conférence sur le pétrole et le gaz organisée sous le thème : “Les technologies d’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz offshore”.

Cette conférence à laquelle participe une délégation du ministère du Pétrole, des Mines et de l’Énergie et de la Société mauritanienne des Hydrocarbures (SMH) permettra l’organisation du 6 au 9 de ce mois, de plusieurs rencontres avec des entreprises spécialisées dans le domaine de l’énergie, des investisseurs et des acteurs de l’industrie pour passer en revue les opportunités l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz, d’investissement et des avantages du code minier en Mauritanie.

A l’initiative de la Société Mauritanienne des Hydrocarbures, le département de l’énergie, à l’initiative de la Société Mauritanienne des Hydrocarbures, a mis en place un pavillon pour la Mauritanie dont l’objectif est de mettre en exergue le potentiel important de la Mauritanie dans le domaine du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables.

La conférence se déroule à l’Offshore Technology Conference (OTC) dans le NRG Park à Houston (au Texas), l’un des salons spécialisés dans les technologies offshore les plus importants au monde. Le NRG Park est quant à lui, un impressionnant centre d’événements qui comprend plusieurs salles où la OTC est organisée chaque année depuis 1969. Il est devenu un point de rencontre central pour les professionnels de l’industrie offshore.

Notons que La OTC est organisée par plusieurs organisations internationales, notamment la Society of Petroleum Engineers (SPE), l’American Association of Petroleum Geologists (AAPG) et l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

