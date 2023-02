Accord entre les partis et la CENI annulant le bulletin unifié

Les partis politiques et la CENI se sont mis d’accord pour annuler le bulletin unifié, lors d’une réunion qui s’est tenue hier.

La CENI et les partis politiques ont convenu de maintenir le processus de vote tel qu’il était, c’est-à-dire des bulletins de vote pour le nombre de listes de candidats, soit trois bulletins pour les listes nationales, en plus d’un bulletin pour voter dans le commune, au conseil régional et aux représentants du district.

Selon nos radars, certains partis d’opposition ont soulevé, lors de la réunion, la question de la date des élections, car la CENI a confirmé qu’elle continuerait d’organiser les élections à la date fixée au 13 mai, à moins qu’un nouvel accord ne soit trouvé entre le gouvernement et les partis politiques.

Certains partis politiques ont également évoqué au cours de la réunion la survenance de cas d’inscription au nom de la liste électorale, ce qui a été démenti par la commission électorale, ajoutant que lorsqu’un cas d’inscription au nom est avéré, le responsable de celui-ci sera sanctionné.

Au cours de la réunion, la Commission électorale indépendante a présenté quatre options concernant le mécanisme de vote, comme suit :

Adoption d’un bulletin de vote unique comprenant des champs avec le nombre de listes nationales et locales, nationales et régionales, et l’électeur indique qui choisit parmi les différents champs, avec une seule urne.

Adoption de deux bulletins de vote aux élections, l’un pour les trois listes nationales (la liste nationale mixte – la liste nationale des femmes – la liste nationale des jeunes) et l’autre pour les listes locales (communes, conseil régional et députés de moughataas), avec deux urnes pour chacun d’eux.

Adoption d’un bulletin de vote pour les trois listes nationales, et de trois bulletins de vote pour les élections locales (municipaux, conseil régional et députés de moughataas), soit quatre urnes.

Le mode de scrutin reste tel qu’il était, c’est-à-dire des cartes d’électeur pour le nombre de listes de candidats, qui sont trois bulletins pour les listes nationales, en plus d’un bulletin pour voter dans la commune, dans le conseil régional et pour les députés des moughataas, qui est l’option qui a été convenue.