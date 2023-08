Zoom sur les ressources en eau en Mauritanie

Highlight–Plus généralement, la Mauritanie fait géographiquement partie de la ceinture sahélo-sahélienne des pays, où les précipitations sont très rares : les poches d’eau sont rarement reconstituées, ce qui conduit à la sécheresse. À certains endroits, les pentes étaient complètement sèches.

En matière d’eau potable en Mauritanie, de nombreux défis sont relevés chaque jour.

Le principal défi est qu’il existe encore de nombreuses communautés qui manquent d’eau, sans source d’eau souterraine continue. De plus, même si le débit est capté, l’eau est saumâtre.

Il faudrait donc installer une unité de dessalement, ce qui serait très coûteux et un investissement énorme pour toute communauté.

Au total, la Mauritanie mobilise 600 millions de mètres cube d’eau à des fins diverses. Un fait remarquable, près des 3/4 de cette eau est utilisée pour l’agriculture. La moitié du volume d’eau est extraite des rivières. (abreuvement du bétail, agriculture, etc.)

La Mauritanie a des eaux souterraines et des eaux de surface. Il existe également une unité de dessalement d’eau de mer.

Elle peut produire 5 000 mètres cube d’eau de mer par jour.

Elle peut ensuite être utilisé pour la consommation des châteaux d’eau urbains.

Nouakchott, qui puise l’eau principalement du fleuve et de la zone d’Idini, attend un financement pour construire une usine de dessalement d’une capacité journalière de 200 000 mètres cube, qui sera révolutionnaire pour la ville.

Le gouvernement s’est engagé à fournir l’eau potable

En matière d’eau potable, la Mauritanie a bien réagi aux conditions locales, bien que certaines zones soient très éloignées. Porté par la volonté politique du président de la République, le gouvernement s’est engagé à fournir l’eau potable à la majorité de la population rurale du pays.

Il envisage aussi étendre le réseau à toutes les régions de Nouakchott. Dans le domaine de l’évaluation, 160 études d’implantation hydrogéologique et géophysique ont été réalisées. Des avant-projets détaillés d’aménagement du Karakoro, de Niordé et de Garfa ont été élaborés, ensuite trois nouveaux bassins versants réalisés, en plus de l’achèvement de la construction de 25 bassins de rétention des barrages d’Agmamine et de Leftah en Assaba ; et de Barbara au Hodh Gharbi.

L’énergie solaire a été une percée majeure. Cela a fait des merveilles et a apporté une grande satisfaction au pays, car il a réduit le besoin de générateurs polluants et réduit les émissions de carbone.

Les experts du domaine recommandent l’énergie solaire, notamment pour les pays du Sahel, car il est absolument nécessaire d’exploiter le potentiel de l’énergie solaire dans les régions ensoleillées.

Ahmed Ould Bettar