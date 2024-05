Parrainage : Le groupe Ahmed Samba et Abdou Thiam

Le groupe Ahmed Samba et Abdou Thiam sont des Mauritaniens qui ont le droit du parrainage comme tous…Leur exclusion est une stigmatisation politique et raciste et Antidémocratique,sinon victime d’un passé politique amer avec Messaoud, qui par le passé avait le soutien et l’égard du père D Ahmed paix a son âme qui était son ami et un notable du Trarza, et un homme qui a fait pleurer le Trarza pendant son décès tellement généreux, serviable et hospitalier bref un père pour tous… Ahmed Samba est une personnalité politique de l’élite du Trarza, un homme droit et direct, loin des politicards et des combines contre ses principes, c’est pourquoi les dinosaures de l’APP sont contre son étoile politique qui brillerait sûrement un jour… Sa place est aux Nations unies et le monde politique sincère et propre… Son frère et allié Abdou Thiam alias JELOUDE, est un homme politique du Trarza et spécialement de Mederdra, un homme franc et propre politiquement, il nous a quitté, mais n’a pas fait le mauvais, nous espérons qu’il retrouve notre chemin ;car nous on est pas tellement loin…

Lemrabott Sidahmed alias L’ AFRICAIN