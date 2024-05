Présidentielle Mauritanie 2024: Ba Mamadou Bocar et Eid déposent leurs dossiers de candidature

Le leader du parti AJDMR et le député du parti Frud ont déposé leur dossier de candidature au

Conseil constitutionnel pour l’élection présidentielle prévue le mois prochain en Mauritanie. Ba

Mamadou Bocar a déposé hier mardi tandis qu’Eid ould Mohameden a déposé ce matin.

Cela porte à six le nombre de candidats à la

présidentielle ayant déposé leur dossier aux côtés

du président Mohamed Ould Ghazouani, l’ancien

candidat à la présidentielle Mohamed Lamine

Mortaji ould Wafi, le chef du parti Tawassoul Hamadi

Ould Sidi Mokhtar et le professeur Outouma Soumare.

Source: senalioune