Une diplomatie d’équilibre et de sagesse.

Son Excellence Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, convaincu de l’importance de la diplomatie dans la recherche de la paix et la promotion de la coopération internationale, s’est engagé, dès son accession au pouvoir, dans l’établissement de relations positives entre la Mauritanie et ses voisins du nord et du sud, ainsi qu’avec tous les pays amis.

Pendant quatre ans, dans un climat géopolitique mondial difficile, le Président a pris son bâton de pèlerin et a parcouru le monde, participant à tous les sommets et conférences internationales pour prêcher la bonne parole et favoriser l’émergence de conditions favorables à un développement international pacifique et durable.

C’est dans ce cadre que Son Excellence a été à l’avant-garde du renforcement des liens d’amitié entre la Mauritanie et le Royaume-Uni. Cette relation diplomatique et stratégique continue d’évoluer en faveur de nos deux pays.

Le 6 mai dernier, monsieur le président a assisté au couronnement du Roi Charles III, témoignant ainsi de l’importance qu’il accorde aux liens d’amitié qui unissent la Mauritanie et la Grande-Bretagne ainsi que de sa volonté de développer une coopération exemplaire entre eux.

Sensible aux préoccupations environnementales, le président a également pris part à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2021 à Glasgow.

Nouvelles perspectives prometteuses

Acquis à l’idée d’assurer, quels que soient les défis a surmonter, la stabilité et la sécurité sur l’ensemble du continent africain, le Président Ghazouani a fait aussi de la lutte contre le terrorisme au Sahel l’une des priorités de la coopération militaire bilatérale entre la Mauritanie et le Royaume-Uni. Aujourd’hui, grâce à ses efforts sans relâche, le G5 Sahel bénéficie du soutien Royaume-Uni.

Sur le plan économique, British Petroleum se prépare à mettre le gaz naturel mauritanien sur le marché mondial. Pour le développement économique et social de la Mauritanie, cela ouvrira sans aucun doute de nouvelles perspectives prometteuses d’autant plus que le gouvernement britannique a annoncé dans une note stratégique son intention d’aider les pays africains à réaliser des progrès économiques et sociaux en partageant son expertise et son savoir-faire et en déployant des efforts soutenus dans les domaines de l’investissement, de l’aide humanitaire, de la protection de l’environnement et de la santé.

En ce qui concerne le secteur de l’éducation, où des progrès substantiels de coopération sont enregistrés, il convient de noter que les étudiants mauritaniens sont plus nombreux à étudier dans les universités britanniques.

Grâce donc aux efforts diplomatiques inlassables de Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, la Mauritanie entretient aujourd’hui des relations mutuellement bénéfiques avec ses partenaires de développement arabes, africains et internationaux. C’est un bilan clairement positif sur le plan diplomatique, et nous devons tous nous en féliciter.

Ely Ould Sneiba