L’Algérie condamne dans les termes les plus fermes les opérations militaires menées par l’occupant sioniste dans Rafah

L’Algérie a condamné dans les termes les plus fermes les opérations militaires menées par les forces d’occupation sioniste dans la ville de Rafah au sud de la bande de Ghaza, en préparation à une offensive terrestre dans cette zone palestinienne, indique, mardi, un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger.

« Cette escalade extrêmement dangereuse qui augure d’un bilan meurtrier sans précédent et d’une catastrophe humanitaire de grande ampleur, confirme que l’occupation coloniale israélienne compte poursuivre l’exécution de ses plans visant à l’extermination du peuple palestinien et au déplacement forcé de ceux qui restent », souligne le communiqué.

« L’occupation démontre, ainsi, ajoute la même source, qu’elle rejette l’appel de la communauté internationale à la nécessité d’accélérer la mise en œuvre d’un cessez-le-feu immédiat et permanent dans la bande de Ghaza et de lancer un processus politique garantissant l’établissement d’un Etat palestinien indépendant et souverain comme solution juste, durable et définitive au conflit israélo-palestinien ».

« L’Algérie appelle la communauté internationale à agir en urgence, immédiatement et fermement pour faire pression sur la force coloniale et à cesser de lui fournir les moyens de poursuivre sa tyrannie et ses agressions contre les Palestiniens innocents depuis plus de sept mois ».

« L’Algérie met en garde contre la poursuite de l’agression israélienne contre les Palestiniens dans la bande de Ghaza et l’éventualité d’assister à une forte escalade avec l’offensive militaire terrestre sur la ville palestinienne de Rafah, qui risquent d’avoir de graves répercussions de nature à compromettre, pour des décennies encore, l’avenir de la paix et de la sécurité dans la région tout entière », conclut le document.

