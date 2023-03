Éditorial : Ghazouani au Qatar ou la finesse de la diplomatie

La présence et la participation active de Son Excellence le président de la République aux travaux de la Conférence des Nations Unies sur les Pays les Moins Avancés confirme en outre sa focalisation continue sur les défis du développement social et économique de notre pays, à un moment où les pays les moins avancés sont en une course contre la montre pour atteindre les Objectifs de Développement Durable d’ici 2030.

Au niveau international, la présence de Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani au sommet reflète bien la finesse de la diplomatie mauritanienne sous sa direction.

La Mauritanie devrait vraiment participer aux efforts internationaux pour ouvrir un nouveau partenariat mondial au profit des pays les moins avancés, qui sont 46 pays qui bénéficient d’avantages et d’incitations en termes de développement social, économique et environnemental.

Enfin, la conférence elle-même est l’occasion, une fois tous les dix ans, d’accélérer les opportunités et les mécanismes de développement durable dans les régions qui ont le plus besoin d’assistance internationale, et de maximiser le plein potentiel des pays les moins avancés pour les aider à progresser vers la voie du développement durable lequel va de l’avant et assure la croissance et la prospérité de leurs peuples.

MSB