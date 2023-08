Un nouveau sommet de la CEDEAO, le dialogue s’arrête avec les dirigeants

Les chefs d’État ouest-africains annonceront-ils une action militaire? Ou présenteront une amélioration significative de leurs interactions avec la junte nigériane? La perspective d’une opération militaire semble effectivement s’éloigner, mais les soldats stationnés à Niamey font toujours preuve d’une attitude intraitable.

Quoi qu’il en soit, la Cedeao traverse une période critique où ses tentatives répétées de tracer une issue à la crise ont jusqu’à présent semblé largement vaines. Selon le Président de la CEDEAO, l’existence de la CEDEAO est en jeu.

La situation est difficile pour l’organisation car la pression augmente clairement entre la CEDEAO et les dirigeants depuis le régime qui a évincé le président nigérian. Mohammad Basoom.

« Aucune option n’est rejetée »

Quant aux sanctions, les militaires au pouvoir à Niamey se sont opposés à leur refus d’établir un dialogue. La première délégation nigériane a dû rentrer la semaine dernière puis c’était une mission conjointe de la CEDEAO, de l’Union africaine et de l’ONU a été licencié lundi soir.

Cependant, les liens ne semblent pas complètement rompus. Ce mercredi, l’ancien Émir de Kano et ancien Gouverneur de la Banque Centrale du Nigeria, Mgr Lamido Sanusi, a enfin pu rencontrer le Général Abdurahman Tiani à Niamey. “ Je suis venu en espérant que ma visite ouvrirait la voie au dialogue. J’ai eu des échanges francs et constructifs avec le général Tiani et je reviendrai le rencontrer pour faire rapport au Président nigérian. Lamido Sanusi a déclaré, précisant qu’il n’était pas ambassadeur du gouvernement de son pays.

Le sommet débutera et se terminera par un discours du président nigérian Bola Ahmed Tinubu, l’actuel président de la CEDEAO, dont l’avenir est plus que jamais sur la sellette. Le politicien a réaffirmé que la diplomatie reste la meilleure voie à suivre » Cependant” aucune option n’est exclue”, a déclaré son porte-parole.

Une ambivalence partagée par la délégation ivoirienne conduite par Alasane Ouattara avec son Chef de Cabinet Fidel Sarassoro et Massey Touré, Secrétaire Général Adjoint du Président. Les ministres des Affaires étrangères et des Finances et les chefs des Forces de Défense seront également présents. Selon une source proche du gouvernement, la position de la Côte d’Ivoire doit être ferme pour resserrer les cordes sur le régime militaire nigérian.

Mais pour l’instant, la Côte d’Ivoire veut jouer le jeu de l’équilibre pour mobiliser l’opinion internationale pour la prochaine étape, qui pourrait être militaire. L’objectif principal est de créer des bouchers au Niger Bien que le rôle de la Côte d’Ivoire dans une éventuelle intervention armée de la CEDEAO n’ait pas encore été clarifié par les autorités, un exemple pour la sous-région illustre nos preuves.

Appel à des pourparlers

Et à l’approche du sommet, de plus en plus de voix se font entendre contre une action militaire qui déstabiliserait grandement la région. Par exemple, dans une lettre Bola tinubus plusieurs anciens Premiers ministres et dirigeants de l’Assemblée nationale du Niger ont appelé à des pourparlers avec les dirigeants.

ils se disent” avec intérêt pour l’avenir du Niger. Même l’ancien Président Ousmane, les anciens Premiers ministres Rafini, Omaro et Amato » Menacent d’une intervention militaire de la CEDEAO. ” Nous vous exhortons à utiliser les moyens diplomatiques et politiques pour trouver des solutions pacifiques et constructives avec l’armée. “. Au total, ce sont 14 anciens dirigeants nigérians qui ont signé cette lettre adressée à Bola Tinubu. Levée de tous les obstacles de la CEDEAO. « Ils sont, à notre avis, intolérables, futiles et inappropriés et ont des conséquences désastreuses et inimaginables. « , concluent-ils.

“ Il n’y a pas de solution quand il n’y a pas de dialogue. Les soldats qui ont repris le régime le savent. Ceux qui ont perdu le pouvoir le savent. Chacun devrait mettre de l’eau dans son vin et trouver un compromis “, a répondu de son côté Ablassé Ouedraogo, ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso et ancien médiateur dans la crise touarègue de 94 au Niger.

Des appels à des pourparlers viennent également du pays. Face aux échecs diplomatiques répétés, Diallo Cheikh Louindou, secrétaire général du MCDDH, appelle les dirigeants à s’asseoir à la table des négociations. Il craint que le comportement du dirigeant Tiani ne pousse les dirigeants ouest-africains à opter pour une intervention militaire.

Pauline Le Troquier

Source: ironbladeonline.com