Tribune de Samba Thiam : Les Dérives…

Les Dérives…

Moctar et Yehdih avaient mis toute leur énergie à tenter de forger la ‘’nation’’ maure,dans

une société fragmentée par les tribus .L’un par sa politique , l’autre par sa plume idéologique .

Avec un début de résultat reconnu de tous . l’Etat commençait à s’imposer à tous et à être reconnue comme force publique au dessus de tous..

Cet acquis précieux sera , hélas , balayé par les régimes militaires qui feront revivre

et prospérer le tribalisme,comme leur point d’appui .

Avec les régimes militaires L’Etat a cessé d’être ce qu’il était pour devenir un instrument

au service et entre les mains de ces tribus . Pour preuve , entre autres , notre ami Dellahi , pourtant dans tous ses droits, ne sera délivré des griffes

du secteur judiciaire que par l’intervention de la tribu et non par la force d’une justice

qui dit le droit…

La tribu est devenue si forte de nos jours que d’aucuns parmi ces chefs peuvent se permettre

de défier l’Etat , ouvertement, en tout impunité , en se substituant aux lois ! En osant ,publiquement, menacer de mort , semble –t-il , des activistes politiques ! Parce que ceux-la se dressaient contre l’ordre tribal et féodal inique de cette société fondé sur l’injustice, elle-même érigée en système de gouvernement .

Tout démocrate authentique se devra de dénoncer et condamner cette dérive en cours.

La ‘’gauche ‘’ le faisait avec force avec Abdel Aziz mais, curieusement, c’est motus et bouche cousue avec Ghazouani !!!

Pour notre part nous condamnons cette dérive avec force et apportons notre soutien

solidaire à ces camarades de combat dans cette lutte légitime contre l’injustice .

Samba Thiam