« le pacte républicain constituera un nouveau départ »(Pdt UFP)

Le président de l’union des forces du progrès (UFP), M. Mohamed Ould Maouloud, a déclaré à l’AMI, en marge de la cérémonie de signature jeudi soir du “pacte républicain” par le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, représentant le gouvernement, et les partis de l’UFP, du RFD et de l’INSAF, que ce document constitue un nouveau départ pour le pays.

Ce pacte, a-t-il souligné, est fondé sur l’instauration d’un respect mutuel entre les acteurs politiques, leur attachement à l’intérêt supérieur de la nation, et leur engagement, qu’ils soient de l’opposition ou de la majorité, aux principes nationaux fondamentaux qui assurent que le peuple mauritanien est un peuple musulman, pacifique, aux multiples composantes, qui aspire à la liberté, à une vie décente, et à un système politique et administratif qui protège le citoyen et ses biens et qui instaure la justice parmi les citoyens et garantit un avenir meilleur à ses enfants.

M. Mohamed Ould Maouloud a affirmé que cet accord est une réussite qui donne de l’espoir à tous les mauritaniens qui vivent dans des circonstances difficiles et craignent un avenir inconnu dans une région en pleine tourmente.

Il a noté que le pacte donne de l’espoir du fait que l’opposition et de l’autorité cherchent ensemble à renforcer la cohésion interne de l’unité nationale et du front intérieur pour relever tous les défis extérieurs et mener à bien les tâches nationales fondamentales consistant à rendre le peuple heureux, à le protéger et à lui assurer un avenir prometteur, ce qui, a-t-il dit, nécessite la conjugaison de tous les efforts pour atteindre cet objectif.

