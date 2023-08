Rosso : le ministre de l’Equipement et des transports visite la SMB

Le ministre mauritanien de l’Equipement et des transports, M. Mohamed Aly Ould Sidi Mohamed, a effectué, mercredi, une visite d’information à la Société Mauritanienne des bacs de Rosso (SMB).

Sur place, le directeur général de la société mauritanienne des bacs, M. Brahim Fall M’Bareck a présenté des explications détaillées au ministre et à sa délégation sur la société, son personnel et son rôle dans le cadre du transport des personnes et des biens entre les deux rives du fleuve.

M. Brahim Fall a par la suite fait part des réformes et mesures qu’il a mises en place depuis qu’il est à la tête de ladite société.

La délégation ministérielle a visité l’atelier de réparation et d’entretien avant d’assister à des navettes des bacs dans les deux sens.

Le ministre a par ailleurs constaté une parfaite organisation dans tous les services de l’administration.

Le ministre M.Sidi Mohamed Mohamed Aly, a félicité la direction pour le travail réalisé pour le développement de la société et les meures déployées pour la protection et la sécurité des voyageurs.

Pour rappel, ont assisté aux étapes de la visite, des autorités administratives, sécuritaires, municipales de la ville et le personnel administratif et technique de la société mauritanienne des bacs.

Par Boubakrine Ould SIDI

Futureafrique