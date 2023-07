Réunion du conseil national de don et de transplantation des organes

Réunion du conseil national de don et de transplantation d’organes et de tissus humains

Le ministre de la Santé, M. Moctar Ould Dahi, a ouvert, samedi à Nouakchott, la première réunion du conseil national de don et de transplantation d’organes et de tissus humains.

A l’ouverture de la réunion, M. Abdellatif Ould Sidi Ali , président du Conseil, a présenté un aperçu sur le conseil, ses objectifs ainsi que sur la problématique du don et de la transplantation des organes et des tissus humains dans le pays, sujet qui a été ensuite objet d’un riche débat.

Dans un mot d’orientation, le ministre de la Santé a insisté sur la nécessité de dynamiser l’action du conseil et d’œuvrer pour la réalisation des objectifs escomptés tout en prenant les mesures nécessaires pour la réussite de la première opération de don de reins au cours du mois de Mai 2024.

Il a aussi exhorté les personnes présentes à œuvrer, de façon accélérée, pour le succès des premières journées de don et de transplantation des organes et des tissus dont l’organisation est prévue le 13 du mois prochain à Nouakchott, et ce en présence de partenaires internationaux et d’acteurs intervenant dans ce domaine.

Il est prévu que ces journées connaissent la signature de conventions de coopération dans le domaine du don et de la transplantation d’organes et de tissus humains entre le conseil et certains partenaires intervenant dans ce domaine.

Source: AMI