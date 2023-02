Inauguration d’une unité d’hémodialyse à l’hôpital de l’amitié à Nouakchott.

« l’Hôpital de l’Amitié est désormais capable de fournir le service d’hémodialyse grâce à l’acquisition de nouveaux équipements de qualité ».

C’est ce qu’a déclaré, mardi, le ministre de la Santé Moctar Ould Dahi à l’occasion de l’inauguration de vingt unités d’hémodialyse dans cette formation hospitalière dans la wilaya de Nouakchott-Sud.

Le ministre a, par la suite, énuméré un certain nombre de mesures prises pour assurer la prise en charge des malades d’insuffisance rénale comme l’octroi de l’assurance maladie, la prise en charge des soins sanitaires et l’ouverture des pharmacies spécifiques pour cette catégorie des malades dans certains hôpitaux.

M. Dahi a ajouté que le gouvernement a créé un comité national pour la transplantation d’organes, en particulier le rein, dont les membres ont été choisis parmi les spécialistes en néphrologie, urologie et autres maladies connexes. « Ce comité, indépendant administrativement et financièrement, a déjà commencé ses travaux en consultation avec les autorités compétentes qui ont de l’expérience dans ce domaine ».

Au sujet des perspectives d’avenir, le ministre a révélé qu’en 2024, le pays verra la première greffe de rein au niveau du territoire national, car la solution finale pour les patients rénaux est uniquement la transplantation, notant que le gouvernement a pris toutes les procédures nécessaires et a posé le premier jalon pour cela, à savoir le comité indépendant chargé de la transplantation d’organes.

Enfin, M. Dahi a déclaré que son département travaillera à l’expansion et à la modernisation du centre de dialyse au centre hospitalier national, et qu’un autre centre a récemment été construit et sera bientôt inauguré grâce au financement du Fonds saoudien pour le développement.

Pour sa part, le maire de la municipalité d’Arafat, M. El Hassan Ould Mohamed, a souhaité la bienvenue au nom du conseil municipal d’Arafat et de ses habitants au ministre de la Santé , rappelant l’importance de ce travail, et le soutien attendu de celui-ci pour les patients rénaux.

AMI